تعزيز التسامح كثقافة عالميَّة تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 فيما تستعدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال العام الجديد غداً الأحد، في ضوء مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 عاماً للخير، فإن مظاهر الخير والأمن والأمان والسلام والوئام، ولله الحمد، تزين سائر أرجاء الدولة، وتحتضن بدفئها مكوِّنات المجتمع الإماراتي كافة من مواطنين ومقيمين، ينعمون جميعاً ببيئة استثنائية من الاستقرار القائم على معطيات راسخة من التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والقيم السامية، وفي مقدِّمتها قيم التسامح والتعايش والوسطية والانفتاح على العالم، وعلى ثقافاته المختلفة. هذا المشهد الإماراتي الداخلي، الباعث للاطمئنان والاعتزاز، توازيه مكانة مرموقة تتبوَّؤها الدولة على الخريطة العالمية، كنقطة مضيئة تشعُّ خيراً وسلاماً وتسامحاً، وذلك منذ تأسيس الدولة في عهد الوالد القائد المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيَّب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً إماراتياً راسخاً قوامه الانفتاح المثمر البنَّاء على مختلف الشعوب والثقافات، بما يعزُّز التعاون والسلم العالميَّين، وهو النهج نفسه الذي تواصل قيادتنا الرشيدة تكريسه اليوم؛ لتغدو الإمارات عاصمة إقليمية وعالمية للتسامح والتعايش يُشار إليها بالبنان، وحصناً منيعاً أثبت جدارته في التصدِّي لأصوات التشدد والتطرف والتمييز. هذا اللقاء، الذي جاء ضمن إطار المساهمَتَين الإقليمية والدولية لدولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام، هو جزء من الدور الحيوي الذي تؤديه الدولة بغية نشر وترسيخ التسامح كثقافة عالمية، وذلك انطلاقاً من إدراك الدولة وقيادتنا الرشيدة لأهمية هذه الثقافة في مواجهة آفات التطرف والإرهاب، والتصدي لدسائس أصحاب الفكر الضلالي الذين يحاولون بثَّ سمومهم في فئة الشباب خصوصاً، بما يحقق أطماعهم في تحويل العالم إلى بؤرة من الظلام والسوداوية. وفي سياق المبادرات والجهود الإماراتية المتواصلة في هذا المضمار، جاء تأكيد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، خلال لقائها مجموعة من سفراء الإمارات الجدد لدى دول العالم الصديقة مؤخراً، أهميَّة الدور الذي يقوم به سفراء الإمارات في العالم لترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وإبراز الجهود الرائدة للإمارات، دولة الخير والوئام، ومساهماتها الإنسانية والحضارية المتعددة التي تقدمها إلى البشرية جمعاء من دون النظر إلى الأصل أو الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الطائفة، متطرِّقةً معاليها إلى أهمية «البرنامج الوطني للتسامح»، من حيث تسليط الضوء على الجهود الحثيثة لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، في التسامح والانفتاح وقبول الآخرين والتفاهم، ومشيرة إلى أهمية أن يقوم كل السفراء بأدوارهم الوطنية في إظهار الصورة الحقيقية لدولة الإمارات كبلد متسامح، داعيةً إلى نشر الفكر التسامحي الرصين والنهج الإماراتي الرائد في تجذير قيم التسامح والسلام والتعايش والوئام محلياً وإقليمياً وعالمياً. ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.