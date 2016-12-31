الصدمة الإسرائيلية الجديدة تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 في الثالث والعشرين من ديسمبر 2016 صوّت مجلس الأمن الدولي على قرار أممي يمنع إسرائيل من بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. حظي القرار بأغلبية 14 من أصوات أعضاء المجلس وامتنعت دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي لم تستخدم فيه حق النقض (الفيتو) لإفشال تمرير القرار، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لم تتخذ فيها الولايات المتحدة موقفاً معارضاً لقرار يمس إسرائيل، وهي بادرة تاريخية، ربما قد تعني الكثير بالنسبة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي- الإسرائيلي، في الوقت الذي يتوجب على العرب النظر بتريث إلى المسألة وعدم المبالغة في تفسير الموقف الأميركي الجديد على أنه تحول كبير في مواقف الولايات المتحدة من الممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه الفلسطينيين بشكل عام. وأهم ردود الأفعال التي ثارت حول القرار هو رد الفعل الإسرائيلي الذي جاء متشنجاً وغاضباً في أقل وصف يمكن أن يوصف به، وجاء ذلك الرد بكل وضوح على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي وصفه بأنه «مخزي». مثل هذا الرد الإسرائيلي ليس مستغربا، فهو رد على موقف جديد من قبل الشريك الأكبر لإسرائيل في هذا العالم، خاصة في أروقة هيئة الأمم المتحدة، وبالأخص في مجلس الأمن الدولي الذي أوقفت فيه الولايات المتحدة جميع القرارات التي كان يمكن أن تُتخذ ضد إسرائيل منذ إنشائها وحتى لحظة اتخاذ هذا القرار. وما يثير الاستغراب في التصريحات النارية التي أطلقها نتنياهو ضد الأمم المتحدة هو التهديدات التي قال فيها بأنه سيمنع المعونات والمساعدات عن المنظمة الدولية متناسياً حجم إسرائيل الضئيل ذاتها فيها، دع عنك جانباً ما تسهم به من دعم ومعونات ضئيلة جداً لا تساوي شيئاً، هذا إذا كانت تدفع فعلاً مالاً يدعم أنشطة الأمم المتحدة. لقد قال نتنياهو بأنه أصدر أوامره لكي تقوم جميع أجهزة وزارة الخارجية الإسرائيلية بوقف تعاونها مع كافة منظمات وأجهزة ونشاطات الهيئة الدولية، وبأنه سيوقف عنها أموالاً تقدر بسبعة ملايين ونصف المليون دولار أميركي. وهنا يقف المرء ضاحكاً، فمن يصدر عنه مثل هذه التصريحات ربما يعتقد في مخيلته بأن الأمم المتحدة ستنهار في صباح الغد لأن المبلغ الإسرائيلي المشار إليه لن يصل إليها، وبأن دولة عظمى هي التي ستقاطع الأمم المتحدة وليس إسرائيل. على أية حال كان الأجدى والأجدر برئيس الوزراء الإسرائيلي أن يفيق من غفلته وسباته العميق والأوهام التي يغرق فيها هو وغيره من ساسة إسرائيل، فالعالم يتغير والأزمنة دوارة والدنيا سجال، يوم لك ويوم عليك. ما أتمناه شخصياً هو أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف بناء المستوطنات واحتلال الأراضي الفلسطينية هو نقطة البداية لما هو أشد وأمر لإسرائيل مستقبلاً. *كاتب إماراتي