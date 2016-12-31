عالَم الذرة السحري

تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016

الفيزيائي الصيني شينج تونج ياو(Shig Tung Yau)يتبسم ضاحكاً في مكتبه المتواضع بجامعة هارفارد: تسألونني عن ستة مليارات دولار لبناء المسرع دون الذري؟ إنه أمر مضحك؟ فنحن مَن بنينا أعظم مشروع على وجه الأرض: سور الصين العظيم! ويتابع: لقد أخطأت أميركا حين انطلقت بمشروعها الأعظم(Super Collider)لبناء المسرع الأعظم عام 1993 بكلفة 14 مليار دولار ثم توقفت، لأن الكونجرس عارض بقوله: جبل من الأموال يدفن تحت الأرض في نفق سري!

لقد بنى الرجل ثلاثة معاهد مهمة في كل من بكين وهونج كونج وهانج زو (Hangzhou).وهو الآن في طريقه إلى المشروع القادم المخطط له على مرحلتين المسمى (CEPC)لعام 2028، والثاني (SPPC)لعام 2040، بكلفة تترواح بين 6 مليار دولار و14 مليار دولار.

لا يعرف أهمية هذه الأبحاث إلا العلماء. ومما أتذكر عام 2008 كيف انطلقت وكالة سيرن(CERN)في أجرأ عملية صدم بين الأجزاء دون الذرية، لمعرفة تركيب الذرة الفعلي، حتى ظن البعض أنهم على وشك توليد ثقب أسود عل وجه الأرض، يلتهم المعمورة بما حوت، ولم تنجح التجربة يومها.

و«سيرن» نفق تحت الأرض بطول 27 كم محفور في جبال «اليورا» بين فرنسا وسويسرا، بدأ عمله منذ عام 1990، بطاقة 14000 جيجا إلكترون فولت وبكلفة 3 مليارات دولار. وللمقارنة فاليابان تفكر بمشروعها الموازي باسم (ILC) لعام 2030 بطاقة 500 جيجا إلكترون فولت وبكلفة 8 مليارات دولار، لكن المشروع الأعظم هو الصيني الذي سيمتد تحت الأرض مائة 100 كيلومتر، وبطاقة مائة ألف جيجا إلكترون فولت. قد يتساءل القارئ عن فائدة هذه الأبنية تحت الأرض وماذا يفعل أولئك العلماء المهووسين؟ والجواب كلمة واحدة فقط: هي الانفلاق الذري الذي قاد إلى وضع اليد على طاقة النجوم، وأفظع قوة عاتية لم يحلم بها زيوس رئيس آلهة الأولمب. والأهم أن الوصول إلى هذا السلاح من وراء الأبحاث الذرية هو الذي قاد إلى السلام العالمي الهش. فالشمال لا يتقاتل لأنه يعرف أن ليس ثمة طريق إلا طريق واحد لحل المشاكل هو الحوار، أما الحرب فتعني الفناء، ولا أحد له رغبة بالفناء!

صديقنا الصيني «ياو» (yau) يعرف تماماً معنى الدخول إلى هذا العالم السحري، وهو يريد تجاوز مؤسسة «سيرن» الأوروبية التي لم تصل إلى مستوى صدم البروتون بالبروتون، بل تجربة صدم الإلكترونات ببعضها البعض، بعد تسريعها في النفق السحري بوشائع مغناطيسية لتصل إلى ما يقرب من سرعة الضوء لترى حطام الصدم، فكما تتحطم الجوزة أو البندقة إذا ضربت ببعض، كذلك تفعل سيرن، لفهم هل الذرة هي تلك الحصيلة من تعادل البروتون والنترون والألكترون، أم ثمة ما هو أصغر؟ والنتيجة أن الرحلة كشفت غابات وأدغال من الجزيئات الذرية!

مشروع صديقنا الصيني المرتقب سيكون في مدينة كين هوانج داو (Qinhuangdao) حيث سور الصين في ظهره والشاطئ الجميل يرقرق أمامه.

تم الاستعداد العلمي وترتيب الأجهزة والعقول والخبرات الفنية للقفزة الكبرى عام 2040. وهكذا أصبحت الصين قائدة العالم على ما يبدو، وعلينا أن نتعلم الحكمة منهم بلغة الماندرين. اطلبوا العلم ولو في الصين!

الانفلاق الذري قاد إلى وضع اليد على طاقة النجوم، وأفظع قوة عاتية لم يحلم بها زيوس رئيس آلهة الأولمب!