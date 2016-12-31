بوتين: الرجل الأقوى في العالم؟ تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 روسيا لن تستطيع دعم نظام بشار للأبد، حتى مع مشاركة إيران، ولابد من أن يستفيد بوتين من انتصاره ومن موقف القوة الذي يوجد فيه، من أجل إيجاد حل سياسي بوتين، الذي يوجد في السلطة منذ 16 عاماً، يثير الإعجاب، ولكنه يثير أيضاً التعليقات المتناقضة جداً، فهو يتمتع بقدر استثنائي من الشعبية داخلياً بين الروس، شعبية لا تعزى فقط إلى حقيقة أنه يسيطر إلى حد كبير على وسائل الإعلام الروسية، ولكن أيضاً إلى حقيقة أن الروس يعترفون له بالفضل في تقويم اقتصاد البلاد واستعادة مجدها الدولي. وبالمقابل، يقدِّم بوتين في صورة سلبية للغاية في وسائل الإعلام الغربية: كمستبد وحشي، والمسؤول الرئيسي عن تدهور المناخ الدولي. ولا شك أنه لا يتوانى عن استخدام القوة في الوقت الذي يشعر فيه الغربيون بالتردد إزاء فكرة القيام بذلك، ولاسيما بعد الإخفاقات في العراق وأفغانستان وليبيا. ولكن هل يجعل منه كل ذلك الرجل الأقوى في العالم؟ من دون شك لا، إذ لا ينبغي الخلط هنا بين الحضور القوي والقوة، فروسيا لا تمثل سوى 10 في المئة من الناتج المحلي الخام للولايات المتحدة، كما أن النفقات العسكرية الروسية تُعتبر قليلة – كنسبة من الناتج المحلي الخام – مقارنةً مع النفقات العسكرية الأميركية. ومما لا شك فيه أن تنديد واشنطن وحلف شمال الأطلسي بالتهديد العسكري الروسي يمثل حيلة دعائية من أجل تبرير سياساتهم، غير أنه صحيح، أيضاً، أن بوتين يملك سلطةَ قرارٍ شبه مطلقة في بلده، في حين أن يدي الرئيس الأميركي، مثلاً، مقيدتان نسبياً بالنظر إلى سلطة الكونجرس، أو المحكمة العليا، أو الرأي العام الذي أخذ يدير ظهره على نحو متزايد عن شؤون العالم. وبالمقابل، فإن الرجل الأقوى في العالم، بالأحرى، هو الرئيس الصيني، وإنْ كان هذا الأخير لا يصدر تصديرات مثيرة للجدل، ذلك أن «شي جينبينغ»، الذي يوجد على رأس بلد يتمتع بصحة اقتصادية جيدة، يحظى أيضاً بشعبية كبيرة بين مواطنيه بالنظر لما حقّقه لبلده من نجاح اقتصادي وفخر وطني. وعلاوة على ذلك، فإن الصين، وخلافاً لموسكو وواشنطن، ولئن كانت تعمل بانتظام على زيادة قوتها العسكرية، فإنها لم تنخرط في عمليات خارجية يتضح لاحقاً أنها مكلِّفة، بل وكارثية بالنسبة لمن يقومون بها. صحيح أن روسيا لا تقوم سوى بتقديم مساعدة محدودة للانفصاليين في «دونباس»، وفي حدود إمكانياتها، كما أنها لم تنخرط في عمليات برية كبيرة جداً في سوريا، وإنما تكتفي بالتركيز على عمليات جوية لا تعرِّض حيوات رجالها للخطر، غير أن الانتصار في حلب، ولئن كان يعزّز النظام السوري، فإنه لا يعزّز سوريا بأي حال من الأحوال، فالبلاد دُمِّرت. ولم تعد ثمة بنية تحتية، أو نظام تعليمي أو صحي، أو نشاط اقتصادي. سيناريو غروزني في الشيشان– تدمير كل شيء ثم إعادة الإعمار من أجل نيل تأييد السكان–لا يمكن تكراره، وذلك لأن روسيا، بكل بساطة، لا تملك الإمكانيات لإعادة إعمار سوريا، ثم إنه حتى في حال انتهت المعارك اليوم، فإنه ستكون ثمة حاجة إلى ثلاثين عاماً حتى تستعيد سوريا المستوى الذي كانت عليه في 2011. ويمكن القول إن انتصار القوات الحكومية السورية في حلب يُعتبر إلى حد كبير مظهراً خادعاً، فروسيا لن تستطيع دعم نظام بشار الأسد للأبد، حتى مع مشاركة إيران. وبالتالي، فلا بد من أن يستفيد بوتين من انتصاره، ومن موقف القوة الذي يوجد فيه، من أجل إيجاد حل سياسي. فهل سينجح في ذلك؟ الأكيد أنه إذا لم ينجح، فإن حدود قوته ستنكشف بسرعة. باسكال بونيفاس* *مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس