أوباما والاستيطان الإسرائيلي تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 الطريقة التي يتحدث بها البيت الأبيض توحي بأن الولايات المتحدة لا حيلة لها في الأمر. فعلى مدار ثمانية أعوام ظل أوباما يناشد إسرائيل أن تتوقف عن بناء المستوطنات. لكنها لم تنصت له. ولذا أمر الرئيس، على مضض، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة بالامتناع عن اعتراض قرار من مجلس الأمن، أكد لأول مرة منذ 36 عاماً، على أن كل منزل يهودي مقام في القدس الشرقية والضفة الغربية يمثل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي». وتحدث «بن رودس» كاتب خطب الرئيس أوباما ومستشاره للأمن القومي عن هذا يوم الجمعة بعد التصويت على القرار. وذكر «رودس» أنه «من غير العادل ولا الدقيق الإشارة إلى أن هذا، بطريقة ما، نتيجة سعينا إليها... لو كانت نتيجة سعينا إليها لكنا فعلناها منذ زمن بعيد». لكنني لا أصدقه. لأن قرار أوباما برفض الاعتراض على قرار يوم الجمعة يبدو مدروسا تماما. والإسرائيليون أنفسهم توقعوا حدوث هذا بالتأكيد. فقد أخبرني مايكل اورين العضو في الكنيست الإسرائيلي والسفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة أن الكنيست عقدت جلسات استماع مكثفة استعدادا لما سيقوم به أوباما ضد إسرائيل في الفترة من انتخابات نوفمبر إلى يوم تنصيب الرئيس الجديد في 20 يناير. ثم هناك التوقيت، فربما لم يرد أوباما قط أن يفعل هذا «منذ زمن بعيد» بحسب قول رودس. لكنه لو أراد هذا لواجه عواقب خطيرة داخل حزبه. ولو اتخذ أوباما هذا القرار من قبل لكان هدية لـ«الجمهوريين» قبل الانتخابات. وتخيل حملة إعلانات تقول إن أوباما لم يتصد للتطهير العرقي في سوريا لكنه يجعل المنازل اليهودية في القدس غير مشروعة. كل هذا يقودنا إلى التشكيك في حجج «رودس». فما يُعلن عن السياسة الخارجية لأوباما يخالف غالباً سياسته الخارجية الحقيقية. وفي قرار مجلس الأمن هذا نرى نفس النموذج. فقد أعلنت «سامانتا باور» السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة في كشفها عن قرار عدم الاعتراض على قرار مجلس الأمن أن «تصويتنا اليوم يتسق تماما مع تاريخ الحزبين في كيفية معالجة الرؤساء الأميركيين لكل من القضية والمنظمة». وردد أنصار أوباما هذه الفكرة منذ يوم الجمعة أي أن كل رئيس أميركي منذ عام 1968 حث إسرائيل على التوقف عن بناء المستوطنات ولم يعترض الرؤساء السابقون على قرارات مجلس الأمن الحاسمة ضد إسرائيل. وهذا صحيح ومراوغ أيضاً. والرئيس الأميركي السابق الوحيد الذي سمح لمجلس الأمن بإعلان أن كل القدس الشرقية أراض محتلة كان جيمي كارتر عام 1980. وكان هذا قبل اتفاقات أوسلو، وقبل العلاقة الأمنية الحديثة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولم يكن الرؤساء الأميركيون قد أعلنوا ضرورة قيام دولة للفلسطينيين. ومنذ وقت مبكر من التسعينيات، تمسك الرؤساء بوجهة النظر التي مفادها أن القدس يجب أن يتم التفاوض عليها بين طرفي النزاع وألا يجري البت فيها في الأمم المتحدة. وكان هذا موقف أوباما في عام 2011 حين اعترضت الولايات المتحدة على قرار مشابه. وبعد أن انسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005، وعد الرئيس جورج بوش الابن إسرائيل أن تعترف الولايات المتحدة بسلامة وضع بعض الأحياء اليهودية ومراكز السكان في القدس وحولها. وتخلى أوباما عن التزام بوش في أول عام له في السلطة. ثم في عام 2011، أعلن أن سياسة الولايات المتحدة لن ترى مشروعية في أي مستوطنة يهودية مقامة خارج حدود إسرائيل قبل 1967 ما لم يتم التصديق على ذلك بمفاوضات سلام. ويوم الجمعة، بعد أن أصبح أوباما لا يخوض سباقا على المنصب، وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، سمح أوباما للأمم المتحدة أن تجعل من سياسته قانونا دوليا. *محلل سياسي أميركي *ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»