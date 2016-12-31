أوباما والاستيطان الإسرائيلي تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016 الطريقة التي يتحدث بها البيت الأبيض توحي بأن الولايات المتحدة لا حيلة لها في الأمر. فعلى مدار ثمانية أعوام ظل أوباما يناشد إسرائيل أن تتوقف عن بناء المستوطنات. لكنها لم تنصت له. ولذا أمر الرئيس، على مضض، السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة بالامتناع عن اعتراض قرار من مجلس الأمن، أكد لأول مرة منذ 36 عاماً، على أن كل منزل يهودي مقام في القدس الشرقية والضفة الغربية يمثل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي». وتحدث «بن رودس» كاتب خطب الرئيس أوباما ومستشاره للأمن القومي عن هذا يوم الجمعة بعد التصويت على القرار. وذكر «رودس» أنه «من غير العادل ولا الدقيق الإشارة إلى أن هذا، بطريقة ما، نتيجة سعينا إليها... لو كانت نتيجة سعينا إليها لكنا فعلناها منذ زمن بعيد». لكنني لا أصدقه. لأن قرار أوباما برفض الاعتراض على قرار يوم الجمعة يبدو مدروسا تماما. ودعنا نبدأ بما يقوله الإسرائيليون أنفسهم. فبعد التصويت، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقدم لفريق دونالد ترامب الانتقالي معلومات تثبت أن الولايات المتحدة حشدت دعم دول أخرى في الدهاليز لتدعم القرار. ونحن نعلم أيضاً، لأن هذا تداولته الصحافة، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث عن القرار الشهر الماضي مع نظيره في نيوزيلندا التي تقدم مبعوثها بمشروع القرار. ومن الأدلة الداعمة الأخرى أن تحرك الأمم المتحدة هذا كان مدرجا في مذكرة سياسية لعام 2015 وُضعت صيغتها بعد فوز نتنياهو بولاية ثانية ووعده أنصاره بأنه لن يكون هناك دولة فلسطينية ما بقي في السلطة. ونكث نتنياهو بوعده بعد فوزه. لكن إدارة أوباما أصرت رغم هذا على معاقبته. وهذا صحيح ومراوغ أيضاً. والرئيس الأميركي السابق الوحيد الذي سمح لمجلس الأمن بإعلان أن كل القدس الشرقية أراض محتلة كان جيمي كارتر عام 1980. وكان هذا قبل اتفاقات أوسلو، وقبل العلاقة الأمنية الحديثة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولم يكن الرؤساء الأميركيون قد أعلنوا ضرورة قيام دولة للفلسطينيين. ومنذ وقت مبكر من التسعينيات، تمسك الرؤساء بوجهة النظر التي مفادها أن القدس يجب أن يتم التفاوض عليها بين طرفي النزاع وألا يجري البت فيها في الأمم المتحدة. وكان هذا موقف أوباما في عام 2011 حين اعترضت الولايات المتحدة على قرار مشابه. وبعد أن انسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005، وعد الرئيس جورج بوش الابن إسرائيل أن تعترف الولايات المتحدة بسلامة وضع بعض الأحياء اليهودية ومراكز السكان في القدس وحولها. وتخلى أوباما عن الالتزام بوش في أول عام له في السلطة. ثم في عام 2011، أعلن أن سياسة الولايات المتحدة لن ترى مشروعية في أي مستوطنة يهودية مقامة خارج حدود إسرائيل قبل 1967 ما لم يتم التصديق على ذلك بمفاوضات سلام. ويوم الجمعة، بعد أن أصبح أوباما لا يخوض سباقا على المنصب، وبعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2016، سمح أوباما للأمم المتحدة أن تجعل من سياسته قانونا دوليا. وقد يجادل البعض بأن هذا كان متوقعا منذ فترة طويلة لأن أوباما حذر منذ أن جاء إلى السلطة أن استمرار إسرائيل في البناء على الأراضي التي استولت عليها في حرب 1967 قد يؤدي إلى عزلتها الدولية. لكنه لم يكلف نفسه بأن يخبرنا بأنه سيساعد في هذه العزلة مع اقتراب انتهاء رئاسته. إيلي ليك محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»