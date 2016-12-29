اليونان.. أزمة «اليورو» وإمكانيات الانهيار تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016 يبدو أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» تقف عاجزة أمام أزمة اليونان المتفاقمة، حيث ارتفع الدين العام إلى نسبة قياسية من الناتج المحلي الاجمالي بلغت 176% وهو معدل قياسي لم تصله أي من دول الاتحاد الأوروبي من قبل، وذلك رغم إجراءات التقشف العديدة التي اتخذتها الحكومة اليونانية. لقد سبق وأشرنا في مقالة سابقة بأن طريقة معالجة أزمة اليونان المالية عن طريق ضخ المزيد من الأموال لن تجدي نفعا ولن تساهم في حل أزمة اليونان الاقتصادية الهيكلية، بل إن ذلك سيزيد من الأعباء المالية على الطرفين اليوناني والأوروبي، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفع حجم الديون السيادية إلى 311 مليار يورو (353 مليار دولار) حيث تقف الحكومة عاجزة عن زيادة ايراداتها للوفاء بالتزاماتها المالية وتقوم بتسديد جزء من القروض وفوائدها من خلال قروض ودفعات جديدة. ويبدو من الاجتماع الأخير لوزراء المالية لمنطقة اليورو أن الأزمة اليونانية عادت للمربع الأول في ظل خلاف حاد بين قطبي الاتحاد القويين، ألمانيا وفرنسا في كيفية التعامل معها، فألمانيا تعارض شطب جزء من الديون على اعتبار أنها من موّل هذه الديون بصورة رئيسية يساندها في ذلك رئيس منطقة «اليورو» ووزير المالية الهولندي الذي رفض إلغاء أي من المبالغ المستحقة، في حين تطالب باريس مدعومة من إسبانيا بإلغاء جزء من الديون لتمكين اليونان من التغلب على أزمتها. يبقى هناك حل آخر ولكنه مؤلم لليونان ولمنطقة «اليورو» ولصندوق النقد الدولي، وهو إعلان إفلاس اليونان لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وبالتالي خروجها من منطقة «اليورو»، وهو ما سيشكل نكسة كبيرة ربما تدفع ببلدان أخرى متأزمة مالياً، كإيطاليا وإسبانيا لاتخاذ نفس الإجراء، مما يعني انهيار المنظومة بأكملها. هل يحدث ذلك؟ مع أنه من الصعب التكهن بما سيحدث، إلا أن كافة الاحتمالات واردة، فإعلان إفلاس اليونان ربما هو الطريق الصعب المتاح حالياً، حيث يتعين على ألمانيا وفرنسا بصورة أساسية العمل على منع انتقال الأزمة إلى بقية أعضاء «اليورو» للحفاظ على تماسك عملتهم بعد تجاوزهم للأزمة بخروج اليونان التي لم تكن مهيأة أصلاً عند انضمامها، بذلك فقط يمكن الحفاظ على العملة الأوروبية الموحدة.