الحروب التجارية.. هل بدأت؟ تاريخ النشر: الأربعاء 28 ديسمبر 2016 أضحى دونالد ترامب قاب قوسين أو أدنى من دخول البيت الأبيض، بفضل التأييد القوي من الناخبين البيض المنتمين للطبقة العاملة، وهؤلاء الناخبون وثقوا في وعده بأن يعيد لهم الوظائف الضائعة في القطاع الصناعي، وإن لم يصدقوه في وعده الأكثر مصداقية بأنه سيأخذ منهم الرعاية الصحية، وها هم مقبلون على صدمة عنيفة! لكن العمال البيض ليسوا وحدهم في غفلتهم، فالشركات الأميركية لا تزال في حالة رفض لاحتمالات الدخول في حرب تجارة عالمية، رغم أن الحمائية كانت اللازمة المحورية في حملة ترامب الانتخابية. وفي الحقيقة، السببان الوحيدان اللذان يجعلان ترامب متعاطفاً بصورة فعلية هما الصفقات التجارية غير العادلة من وجهة نظره، وإعجابه بقادة دول مثل فلاديمير بوتين. ومن السذاجة أن نزعم أنه سيتزحزح عن سياساته الأساسية، ودعونا نتحدث عن الوسائل والدوافع والنتائج. ربما يتخيل المرء أن أي تغيير جوهري في سياسات التجارة الأميركية ستتطلب موافقة من الكونجرس، وأن «الجمهوريين»، الذين يزعمون إيمانهم بالأسواق الحرة، سيضعون قيوداً، لكن في ضوء ضعف الحزب «الجمهوري»، يبدو ذلك غير مرجح. وبالطبع، لم يكن المقصود من هذه التشريعات تمكين الرئيس من التخلي عن سياسات التجارة الأميركية المعمول بها منذ عقود، أو الانخراط في عداءات شخصية، بيد أنه يمكن للأميركيين تخيل مدى الإزعاج الذي يمكن أن تسببه هذه التفاصيل الدقيقة للإدارة المقبلة، التي تتحدث بالفعل عن استخدام صلاحياتها، وهو ما يدفعنا إلى السؤال حول الدوافع. فلماذا يفرض ترامب قيوداً على الواردات؟ والإجابة الوحيدة هي ناخبوه من الطبقة العاملة، الذين يفترضون أن المدافع عنهم سيقتلع الأجندة المحلية المناهضة للعمال من جذورها. وهناك حافز واضح كي يسير ترامب في هذا الاتجاه ويقوم بإظهار أنه قد أنجز وعوده الانتخابية، وإذا أفضى ذلك إلى صراع دولي، فهذه ميزة إضافية، ستساعده في تشتيت الانتباه عن انهيار الرعاية الصحية، وما إلى ذلك. ومن الواضح أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية المقبل يؤمن حقيقة بأن التجارة الدولية لعبة يخسر فيها الأخيار، وأن للولايات المتحدة ميزة فيها، وعلاوة على ذلك، يختار ترامب مستشارين سيؤكدون له معتقداته. ولا ينبغي توقع أن ينتج أي فارق عند تحليل الخبراء عيوب هذه الرؤية، أو توضيحهم على وجه الخصوص أن صورة الصين «المفترسة»، التي تدير فائضاً ضخماً من خلال الإبقاء على خفض قيمة عملتها، هي صورة عفى عليها الزمن، إذ يتصور أعضاء فريق ترامب أن كل الانتقادات الموجهة لأفكارهم الاقتصادية تعكس مؤامرة بين المؤسسات البحثية التي تسعى إلى إضعافهم. فماذا سيحدث إذن عندما يفرض ترامب تعرفة جمركية؟ سينجم ذلك عن ردود أفعال انتقامية بالتأكيد، وعندما يتعلق الأمر بالتجارة، فإن الولايات المتحدة ليست قوة عظمى مطلقة، فالصين لاعب عملاق أيضاً، والاتحاد الأوروبي لا يزال قوة أكبر، وسترد بروكسل وبكين بالمثل، وتستهدفان القطاعات الأميركية الضعيفة، مثل الطيران والزراعة. ولن يقف الأمر عند حد الانتقام، فهناك أيضاً المنافسة، فبمجرد أن تقرر أميركا أن القواعد لا تنطبق عليها، ستصبح التجارة العالمية مرتعاً للجميع! وفي حين من المستبعد أن يؤدي ذلك إلى ركود عالمي، فأتصور أن هذه المخاطر تنطوي على مبالغة، لأن الحمائية لم تسبب في حدوث الكساد الكبير. ورغم ذلك، ستحدث الحرب التجارية المقبلة قدراً كبيراً من التعطيل، لا سيما أن الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن مبني على «سلاسل القيمة»، التي تنتشر خارج الحدود، فهاتفك الذكي أو سيارتك تحتوي على عناصر مصنعة في دول كثيرة، لكن تم تجميعها أو تعديلها في دول أكثر. والحرب التجارية ستجبر على تقليص هذه السلاسل بشكل كبير، وسيكون الخاسر الأكبر من ذلك هي أنشطة التصنيع الأميركية القليلة بالفعل، مثلما حدث عندما ازدهرت التجارة العالمية في الماضي. وخلاصة القول أن حرباً تجارية توشك على الاندلاع، وعلى الجميع أن يتأهب! ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»