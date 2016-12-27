المجلس الوطني ومستقبل التعليم تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016 يقوم المجلس الوطني الاتحادي بدور بارز في مناقشة القضايا الوطنية في مختلف مناحي الحياة ومن أبرزها التعليم. وخلال الجلسة الأخيرة وبحضور قيادات وزارة التربية والتعليم دارت مناقشات حول ثلاثة محاور رئيسة أولها توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والثاني البرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، بينما الأخير بشأن خطة وزارة التعليم العالي للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية. ‬والأمر ‬اللافت ‬للنظر ‬هو ‬دقة ‬ملاحظات ‬أعضاء ‬المجلس ‬النابعة ‬من ‬متابعة ‬ميدانية ‬قوية ‬ويتضح ‬ذلك ‬عندما ‬طالب ‬الأعضاء ‬بإعادة ‬النظر ‬في ‬الرواتب ‬والبدلات ‬والحوافز ‬لأعضاء ‬هيئة ‬التدريس ‬والعاملين ‬في ‬قطاع ‬التعليم ‬العالي ‬وتعديل ‬نظام ‬الترقيات ‬الأكاديمية ‬والمالية ‬بما ‬يضمن ‬استقطاب ‬مزيد ‬من ‬الكوادر ‬الأكاديمية ‬المواطنة. ‬أضف ‬إلى ‬ذلك ‬مطالبة ‬المجلس ‬للوزارة ‬بضرورة ‬تطوير ‬آلية ‬وإيجاد ‬بدائل ‬لاستيعاب ‬كافة ‬الطلبة ‬خريجي ‬الثانوية ‬الراغبين ‬في ‬استكمال ‬دراستهم ‬في ‬مؤسسات ‬التعليم ‬العالي ‬الحكومية ‬ولم ‬يستوفوا ‬شروط ‬القبول. ‬وفي ‬المقابل ‬وافق ‬وزير ‬التربية ‬والتعليم ‬على ‬12 ‬توصية ‬برلمانية ‬بشأن ‬سياسة ‬التعليم ‬العالي ‬والبحث ‬العلمي، ‬أقرها ‬المجلس ‬الوطني ‬الاتحادي. ولكن الأمر الذي يثير استغرابي هو تكرار موضوعات محددة من بعض أعضاء المجلس في أدوار انعقاده المتعاقبة وصدور توصيات بشأنها، ولكن لا يملك أعضاء المجلس لاحقاً سوى إثارتها من جديد على أمل أن تقوم الوزارة المعنية في وقتها بتنفيذها بسبب عدم قيام الوزارة السابقة بشيء حيالها. وأضرب على ذلك بمثالين، الأول خلال جلسات المجلس في العام 2008 والثاني خلال العام 2014. والمثال الثاني عندما طالب المجلس في عام 2014 بضرورة فصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وبإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة، وقد تكرر ذات الطلب خلال الجلسة الأخيرة عندما طالب المجلس بإيجاد هيئة وطنية مستقلة تُعنى بالبحث العلمي مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة. إذن نحن أمام قضايا استراتيجية يوليها المجلس الوطني الاتحادي أهمية قصوى من خلال لجانه المتعاقبة، وفي الوقت نفسه، نجد آذاناً صاغية وسعة صدر من قيادات وزارة التربية والتعليم منذ عقود، ولكن تظل الحلقة المفقودة وهي عدم تنفيذ بعض توصيات المجلس والتي توافق عليها الوزارة في حينها، وقد يتكرر الأمر نفسه في وزارات أخرى. وبرأيي هناك سؤالين مهمين حول هذا الموضوع. الأول هو لماذا لا تقوم الوزارة المعنية بتنفيذ بعض التوصيات، التي وافقت عليها بالفعل، والأمر هنا يندرج على وزارة التربية والتعليم موضوعنا اليوم؟ والسؤال الثاني هل هناك جهة مختصة داخل كل وزارة تشرف على تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي لضمان عدم تكرار نفس التوصيات في أدوار الانعقاد المستقبلية للمجلس وتقوم بتوعية المجتمع حول الإنجازات في هذا المجال؟