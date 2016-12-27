إنجازات مضيئة في عام 2016 تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016 في الوقت الذي تتأهب فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً للعبور إلى عام 2017، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول من أمس السبت، عاماً للخير، وينتظر سكان المعمورة من أقصاها إلى أقصاها الفصل الجديد من فصول الإدهاش الإماراتي بما سيزخر به هذا العام المميز من مبادرات نوعية وسباقة تلتقي جميعها تحت شعار البذل والعطاء، من أجل الارتقاء بحياة الإنسان أينما كان، من دون تمييز على أساس دين أو عرق أو لون، فإن الإمارات تقف اليوم إجلالاً وتقديراً للإنجازات الشامخة والمشرفة التي سطّرتها مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2016، داخل الدولة وخارجها، بما أسهم في ترسيخ أركان «البيت المتوحد»، من جهة، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة في مختلف الميادين وعلى جميع الصعد الإقليمية والدولية، من جهة أخرى. فقد حفل عام 2016، بالعديد من المبادرات الرائدة والخلاقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعيدين المحلي والخارجي، والتي آتت ثمارَها الطيبة إنجازاتٍ مضيئة عززت من سجل الإمارات المليء بالمكتسبات الفريدة من نوعها التي تواصل تعزيز الموقع الرياديِّ للدولة. وعلى الصعيد الخارجي، أسهمت المبادرات التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2016، في ترسيخ صورة الإمارات المشرقة كواحدة من أكثر الدول إسهاماً في تحسين حياة البشرية والارتقاء بمستقبلها، بما تمثله من واحة لنشر الخير والسلام والتسامح داخلها وخارجها، وما تقدمه من مشروعات إنسانية مشهودة، تمد يد العون من خلالها إلى كل من يحتاج إليها من الشعوب الشقيقة والصديقة حول المعمورة. ومن أبرز تلك المبادرات، توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم القطاع الصحي والتعليمي في العديد من مناطق العالم، بما يهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين حياة الشعوب، وتعزيز الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية