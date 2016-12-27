إنجازات مضيئة في عام 2016

في الوقت الذي تتأهب فيه دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً للعبور إلى عام 2017، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول من أمس السبت، عاماً للخير، وينتظر سكان المعمورة من أقصاها إلى أقصاها الفصل الجديد من فصول الإدهاش الإماراتي بما سيزخر به هذا العام المميز من مبادرات نوعية وسباقة تلتقي جميعها تحت شعار البذل والعطاء، من أجل الارتقاء بحياة الإنسان أينما كان، من دون تمييز على أساس دين أو عرق أو لون، فإن الإمارات تقف اليوم إجلالاً وتقديراً للإنجازات الشامخة والمشرفة التي سطّرتها مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، خلال عام 2016، داخل الدولة وخارجها، بما أسهم في ترسيخ أركان «البيت المتوحد»، من جهة، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة في مختلف الميادين وعلى جميع الصعد الإقليمية والدولية، من جهة أخرى.
فقد حفل عام 2016، بالعديد من المبادرات الرائدة والخلاقة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الصعيدين المحلي والخارجي، والتي آتت ثمارَها الطيبة إنجازاتٍ مضيئة عززت من سجل الإمارات المليء بالمكتسبات الفريدة من نوعها التي تواصل تعزيز الموقع الرياديِّ للدولة.
فعلى الصعيد المحلي، شهد عام 2016 إصدار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، حزمة من التشريعات والقوانين والقرارات والمشروعات التي تُجسّد الرؤى الاستراتيجية للدولة، وعلى رأسها «رؤية الإمارات 2021»، والرامية إلى تتويجها كواحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، والتي تسهم بكل فاعلية في تعزيز مرحلة التمكين التي أطلقها سموّه، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمتوازنة التي تشهدها الدولة وضمان استدامتها، بما يصب في خير الوطن والمواطن، ويمهد الطريق أمام الأجيال الإماراتية المتعاقبة للانتقال الآمن إلى المستقبل المشرق الذي تستحقه، وذلك في امتداد للنهج الحكيم الذي أسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي لطالما اعتبر الإنسان الإماراتي أغلى ثروات الوطن، وأن بناءه الاستثمارات فيه بما يعود عليه وعلى دولتنا الحبيبة بالخير والنفع هو أسمى غايات ملحمة الاتحاد والتنمية. ومن بين أبرز تلك المبادرات، أيضاً، إعلان عام 2016 عاماً للقراءة، وما تبع ذلك من إصدار القانون الوطني للقراءة وهو الأول من نوعه في المنطقة، بغية تأسيس أجيال إماراتية قارئة وواعية، وقادرة على الانتقال بالدولة إلى اقتصاد المعرفة، وكذلك إطلاق «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل»، وهي التي تهدف إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل القطاعات الحيوية لخدمة مصالح الدولة، إضافة إلى حزمة من القرارات المهمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وسلسلة ضخمة من مشروعات الإسكان والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية في مختلف مناطق الدولة، فضلاً عن توجيهات سموه بالإفراج عن العديد من السجناء في مناسبات دينية ووطنية عدة، في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم، وهي مبادرات أبرز ما يميزها أنها تعكس مدى حرص سموه الاستثنائي على الارتقاء بحياة المواطنين كافة، ما يسهم في تعميق التلاحم الفريد بين القيادة والشعب وترسيخ مشاعر حب الوطن والانتماء والولاء.
وعلى الصعيد الخارجي، أسهمت المبادرات التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2016، في ترسيخ صورة الإمارات المشرقة كواحدة من أكثر الدول إسهاماً في تحسين حياة البشرية والارتقاء بمستقبلها، بما تمثله من واحة لنشر الخير والسلام والتسامح داخلها وخارجها، وما تقدمه من مشروعات إنسانية مشهودة، تمد يد العون من خلالها إلى كل من يحتاج إليها من الشعوب الشقيقة والصديقة حول المعمورة. ومن أبرز تلك المبادرات، توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم القطاع الصحي والتعليمي في العديد من مناطق العالم، بما يهدف أولاً وأخيراً إلى تحسين حياة الشعوب، وتعزيز الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين.
عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية