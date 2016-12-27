من أحزان السجناء في السعودية تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016 قبل ثلاثة أسابيع تلقيت اتصالاً من رقم سعودي غير محفوظ عندي ترددت في الرد عليه، ولكنني تلقيت رسالة من إنسان آخر أعرفه يؤكد لي أن هذا الرقم لصديق قديم أُفرج عنه بعد 13 عاماً من السجن، بعد تورطه في التستر والتعاون مع خلية خططت لعمل إجرامي إرهابي في وسط المملكة العربية السعودية. كنت قد زرت هذا الصديق، الذي انجرف وضل، في السنة الماضية في سجنه، وبعده كتبت مقالة في الاتحاد بعنوان «أطفالنا إرهابيون»، كانت مطالب صديقي تتلخص في رجاء بأن يقابل أمه التي انقطعت عن زيارته منذ أكثر من عشر سنوات، ولأنها كانت ترفض زيارة السجن، فقد قدم التماساً بأن يُسمح له كما في حالات نادرة أخرى أن يلتقيها في استراحة خاصة مع عائلته وأبنائه، ولم تمض شهور حتى لبيت رغبته. في حديثي الهاتفي معه بعد أن نال حريته تبادلنا كلمات المجاملة لدقيقتين لا أكثر، إلا أنه فاجأني بأن نقل الكلام إلى ما يبدو أنه الغرض من الاتصال، وهو أنه غير راضٍ عن التعويض الذي حصل عليه من الدولة، وكان يقل تقريباً عن مليوني ريال سعودي، فقد اكتشف أن بعضاً ممن عُوِّضوا ممن أوقفوا وتجاوزت إقامتهم في السجن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، قد حصلوا على أموال أكثر. قال لي: «أنا أرى أن التعويض العادل هو ثلاثة ملايين ريال، هذا لا يكفيني، صحيح أنني لست أحمل شهادة جامعية، ولكن هذا لا معنى له، لماذا علي أن أثبت أن دخلي في اليوم كان يوازي دخل من يحمل شهادة عليا!». ولكنني لذت بالصمت ولم أُحر جواباً. ولأنني فضولي شيئاً ما فقد سنحت لي الفرصة أن أفتح الموضوع مع مسؤول أمني كبير، فأجابني: «إن هناك حالات يحكم فيها القضاء بالتعويض ويلزم بها، وحالات أخرى يكون التعويض أكثر مما حكم به القضاء، ويأتي هذا دعماً من ولاة الأمر. أحياناً يأتي توجيه وزير الداخلية بأن التعويض غير عادل، ويقترح بأن يُضاف إلى ما صرف للمفرج عنهم ممن تجاوزت إقامتهم الأحكام الصادرة في حقهم، الضعفَ أو أقل أو أكثر حسب تقدير لجنة ترفع تقريرها». وكانت إذاعة مونتكارلو الدولية الناطقة بالعربية قد قامت بجولة في سجن الحائر جنوب الرياض، حيث تمكنت مراسلتها إيمان الحمود من اختيار إحدى الغرف التي تقطنها ثلاث نزيلات، كلهن متورطات في قضايا دعم وتحريض وترويج للفكر الإرهابي، وبتزوير وثائق للتسلل إلى داخل المملكة من سوريا، ولكن سجينة واحدة من بين الصبايا كانت هي الأصغر سناً، كانت تدور شكوك المحققين حول نيتها تنفيذ عملية إرهابية داخل البلاد مع زوجها، وهي من بين الثلاث التي انهارت بالبكاء لأنها حسب قولها لا تعرف ما هو مصيرها، ولأنها لم تلتقِ زوجها الذي يقع في عنبر الذكور منذ ثلاثة أشهر.