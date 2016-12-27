شهيدة: تركيةٌ باسمٍ سوري تقود بلدَ تشاوسيسكو! تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2016 تستعد رومانيا، الدولة الشيوعية السابقة في شرق أوروبا، لرؤية أول حكومة ترأسها امرأة في تاريخ هذا البلد الذي كان جزءاً من الإمبراطورية الرومانية القديمة، حيث أعلن الحزب الاشتراكي الروماني، الخميس الماضي، ترشيح سيفيل شهيدة، لتولي رئاسة الوزراء، في خطوة مفاجئة للكثيرين، لاسيما أن شهيدة ليست زعيمة الحزب، ولا تنتمي للأغلبية العرقية الرومانية المسيحية الأرثوذكسية. وتنتمي سيفيل شهيدة إلى «الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، متصدر الانتخابات العامة المنظمة مؤخراً، وهي مسؤولة إدارية مخضرمة، ووزيرة سابقة. وجاءت انتخابات 11 ديسمبر الجاري لتمنح تحالف «الليبراليين الديموقراطيين» (المعروف اختصاراً باسم «إيه إل دي إي»)، وعلى رأسه «الحزب الاشتراكي الديموقراطي»، أغلبية برلمانية ولتعيده إلى كراسي الحكم مجدداً، لكن رئيس الحزب دراغنيا ممنوع من تولي المناصب العمومية لمدة عامين، بموجب حكم قضائي أدانه في أبريل الماضي بالتزوير الانتخابي. وكان الحزب قد وعد قبل الحملة الانتخابية بالإعلان عن مرشحه لرئاسة الحكومة فقط بعد تولي البرلمان الجديد مهامه في 19 ديسمبر الجاري. وربما تفاجأ بعض ناخبي الحزب بالقرار الذي اتخذه، بعد التشاور مع حلفائه، بترشيح شاهدة لقيادة الحكومة القادمة، عندما قدموا اسمها، الخميس الماضي، إلى الرئيس كلاوس يوهانس. وأثنى دراغنيا على مرشحة حزبه، وقال: «أثق كثيراً في السيدة شهيدة.. فهي تتمتع بكفاءة عالية وستكون مهمتها خدمة الصالح العام، ولن تكون مثل آخرين يستغلون المنصب والنفوذ لتحقيق أهداف خاصة». لكن المراقبين يقللون من قدرة شهيدة على إدارة ملفات الحكم وشؤون السلطة، ويرون أنها موظفة بيروقراطية جادة ومجتهدة، لكنها تفتقر إلى الخبرة السياسية ولا تحظى بشهرة إعلامية.. لذلك يتوقعون أن تكون خاضعة لرئيس الحزب دراغنيا، الذي أشاد بقدراتها التنظيمية والإدارية، وأشار إلى نيته الاحتفاظ بدور في الجوانب السياسية لعملية تشكيل الحكومة، مما أعطى انطباعاً بأن شهيدة، وهي على رأس الحكومة القادمة، لن تكون في الواقع سوى مديرة مكتب لدى دراغنيا. وهناك التباسات وتحفظات تكتنف ترشيح شهيدة لرئاسة الحكومة، لاسيما أنها ليست رئيسة الحزب الفائز بالأغلبية الانتخابية، خلافاً لمعهود الحياة السياسية في رومانيا منذ أن بدأت تستقر فيها قواعد الممارسة الديموقراطية عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بدكتاتورها السابق تشاوسيسكو.. ولعلها الالتباسات والتحفظات التي جعلت الرئيس يوهانس يتأخر، على غير العادة، في إحالة اسم المرشح إلى البرلمان، حيث قال السبت الماضي إنه يحتاج مزيداً من الوقت لتسمية رئيس الوزراء، وإن ذلك على أية حال سيكون بعد الانتهاء من احتفالات نهاية السنة، دون أن يحدد سبباً واضحاً وراء قراره. كما يمكن الربط هنا بين بعض المآخذ الموجهة إلى شهيدة، لاسيما كونها تفتقر إلى الخبرة السياسية، وبين هذا التمهل الذي أظهره يوهانس في تمرير ملف ترشيحها إلى البرلمان. دون أن ننسى الخلفية الاجتماعية والدينية لشهيدة، كتركية تترية مسلمة، أي كمنتمية لأقلية عرقية ودينية صغيرة للغاية في رومانيا (أقل من 1% من مجموع السكان)، ليس مألوفاً ولم يسبق أن تولى أحد منها قيادة المنصب الأعلى في البلاد. وإلى ذلك فشهيدة زوجة لرجل من أصول غير رومانية، هو السوري أكرم شهيدة، الحاصل على الجنسية الرومانية قبل عامين فقط، إذ غادر بلاده سوريا في عام 2011، وكان قد تخرج من جامعة اللاذقية وعمل موظفاً في وزارة الزراعة السورية طيلة 23 عاماً، ثم ترك البلاد في بداية اضطراباتها الحالية واتجه إلى رومانيا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من «أكاديمية الدراسات الاقتصادية» في بوخارست، وعمل مستشاراً بوزارة الزراعة الرومانية. وفي بوخارست تزوجته شهيدة عام 2013 في ثاني زواج لها، لتحمل اسم عائلته السورية. لكن رغم كل ذلك، تبدو فرص شهيدة كبيرة في تزعم الحكومة القادمة، فيما لو حظي قرار تسميتها بموافقة الرئيس والبرلمان، لاسيما أنها المرشحة الوحيدة للحزب الفائز بالانتخابات، كما أن سجلها في مجال العمل العمومي يخلو من أي مآخذ أو ملاحظات سلبية كبيرة. ومما يجعلها تحظى بتعاطف داخل الشارع الروماني، كونها صارعت مرض السرطان قبل سنوات واستطاعت التعافي منه، وإن ظلت تعاني من بعض آثاره حتى الآن. لذلك يتوقع منها المؤيدون أن تنتصر أيضاً على نفوذ الفساد الذي أطاح بحكومات ولطخ ساسة خلال الأعوام الماضية، وأضر باقتصاد رومانيا ومسيرتها الديموقراطية. كما يتوقعون منها معالجة معضلات التباطؤ الاقتصادي وما ينجم عنها من مشكلات اجتماعية، حيث هاجر نحو ثلاثة ملايين من أصل 20 مليون شخص خلال الأعوام الأخيرة الماضية، خاصة بعد تراجع الدعم الاقتصادي الأوروبي لرومانيا، والذي بلغ 26 مليار أورو منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، حيث شهدت رومانيا عودة النمو الاقتصادي بعد فترة انكماش قاسية، لكنها ظلت ثاني أفقر بلد بين أعضاء الاتحاد الثمانية والعشرين. وإذا ما استطاعت شهيدة تجاوز عقبة الرئيس والبرلمان، ثم التغلب على مشكلات الاقتصاد الروماني، كالمديونية والبطالة والتضخم وتراجع النمو.. وما ينجم عنها في الحياة اليومية للرومانيين، فلن يسألوا حيالها عن عرق أو دين، في بلد يمتد تاريخه من الإمبراطوريات القديمة إلى العهد الشيوعي، وصولاً إلى مرحلة الرسوخ الديموقراطي الحالية، لكن لأول مرة تحكمه امرأة! محمد ولد المنى