تفوُّق إماراتي مستمر تاريخ النشر: السبت 24 ديسمبر 2016 تُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي تتبنَّى نهجاً غير تقليدي في التعامل مع التطوُّرات ومواكبة المستجدات في مختلف الأنشطة والقطاعات، وتسعى دائماً إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتاحة كافة، ويأتي في هذا الإطار مسعاها الدؤوب الرامي إلى تنويع مصادر الدخل، وتحسين قواعد الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته دائماً على تأمين احتياجاته التمويلية اللازمة للمضيِّ قدماً في تمويل المشروعات التنموية، ومن هنا تأتي مبادراتها المتعدِّدة في مجال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيداً عن المدخولات النفطية كأحد أوجه التنويع الذي تتبنَّاه الدولة، ضمن رؤيتها الطموحة نحو التنمية المستدامة. وإذا كانت لهذه الصكوك أهمية كبيرة، بصفتها إحدى الأدوات المالية التي تستخدَم في مجال التمويل بالنسبة للمؤسسات الحكومية، فإنها كذلك تمثل من زاوية أخرى أحد الأوعية الاستثمارية الجاذبة بالنسبة إلى أصحاب رؤوس الأموال من الأفراد، إذ تمثل أحد أكثر الخيارات الاستثمارية المالية أماناً واستقراراً، نظراً إلى أنها أداة مضمونة من الحكومة، وبالتالي فإنها تُعَدُّ من أكثر الأوراق المالية قدرةً على حيازة ثقة المستثمرين وطمأنينتهم بشأن مستقبل رؤوس أموالهم، وهذا إلى جانب كونها وسيلة مضمونة للحصول على عوائد استثمارية مستقرَّة بالنسبة إلى المستثمرين أيضاً. ولا ريب في أن الأوضاع المالية العالميَّة تشهد تطورات منذرة في الكثير من الجوانب، بما في ذلك تباطؤ معدلات النمو، وتنامي مخاطر التضخم، وضعف معدلات التصدير، وارتفاع معدلات البطالة، وكذلك تراجع مستويات الثقة بمستقبل أداء الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، مع تنامي مخاطر الإرهاب وأوجه عدم الاستقرار السياسي والأمني في الكثير من المناطق، وبالرغم من سلبيَّة هذه الظروف، فإنها تبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه الصكوك في الوقت الراهن، سواء تعلَّق الأمر بالمؤسسات الحكومية من ناحية، أو الأفراد من الناحية الثانية، فبالنسبة إلى المؤسسات تمثل الصكوك في هذه المرحلة قناة جيدة للحصول على التمويل، وبالنسبة إلى الأفراد، فإن الصكوك نفسها تُعَدُّ خياراً استثمارياً جاذباً لتمتعها بمعدلات استقرار وأمان وثقة أكثر من العديد من الخيارات الاستثمارية الأخرى، بل إننا بمقارنة الصكوك بغيرها من البدائل الاستثمارية ذات الطابع المالي، نجد أن هذه الأخيرة تفتقد العديد من المميزات التي تمتلكها الصكوك. كما أن الصكوك، بصفتها أحد الحلول المالية الإسلامية، وفي ظل أن الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المتوافق مع الشريعة الإسلامية، أصبحت خلال العقود الأخيرة من الأنشطة الأكثر جاذبية للاستثمار، ليس في الدول الإسلامية فقط، بل في دول العالم الغربي أيضاً، فإن خيار الصكوك في ذاته يُعَدُّ من الخيارات التي لها مستقبل واعد خلال الفترة المقبلة، إذ يُتوقَّع أن يتسع العمل فيه بشكل لافت، وبالمعدلات نفسها لنمو توسُّع الأنشطة الاقتصادية الإسلامية، وهذا بدوره يمثل أحد الأمور التي من خلالها يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها الريادية في العالم. ـ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.