دعوا الموظفين

تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016

إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد إحداث تحسينات كبيرة في عمل الحكومة، فها هو أمر بسيط ومباشر يستطيع القيام به: الامتناع عن إغراق الإدارات الحكومية بمساعدي الوزراء المعينين سياسياً.

على مدى عقود كان يتم تعيين أفراد متحمسين ولديهم حسن نية، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة، في مناصب نواب مساعدي الوزراء داخل الإدارات. وفي كثير من الأحيان، يكون هذا أول عمل حقيقي يحصلون عليه. إنني أعرف وزارة الدفاع جيداً ورأيت هذه الظاهرة تتكشف هناك، بيد أنها حدثت في جميع أرجاء الحكومة. وعموماً هناك نتيجتان لذلك.

بيد أن المشكلة الكبرى هي أنه: تاريخياً، كانت مناصب نائب مساعد الوزير بمثابة التتويج لموظفي الخدمة المدنية الأكثر مهارة وخبرة. فهؤلاء الرجال والنساء لديهم خبرة عميقة ويعرفون كيفية عمل الوزارة. وعلى العكس من المعينين لأغراض سياسية، يكون لدى موظفي الخدمة المدنية ولاء للدستور، وليس للإدارة السابقة. لقد رأيت ذلك على مدار ثلاثين عاماً؛ المعيَّنون السياسيون القادمون ليس لديهم ثقة في كبار موظفي الخدمة المدنية، ويفكرون بطريقة خاطئة. وكأنهم يقولون «إنهم ليسوا أشخاصاً صالحين ما دام أنهم كانوا يعملون من أجل المشردين الذين سبقوني».

لقد رأيت ذلك في الانتقال إلى إدارات كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما، حيث كان المعينون السياسيون من السذج وممن يفتقرون إلى الخبرة.

بإمكان ترامب أن يكسر هذا النمط السيئ. فالرئيس المنتخب لا يجلب معه جيشاً من المفكرين الذين هم على استعداد لتولي مقاليد الحكم. فلتمنح ذلك أولوية، واتخذ قراراً واعياً لترك المواقع التابعة لكبار موظفي الخدمة المدنية.

جون جي هامر: الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- واشنطن

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»