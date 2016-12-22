مصير الاحتفاء بالسفير تاريخ النشر: الجمعة 23 ديسمبر 2016 شهدت الدوائر السياسية والصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية وبخاصة اليمينية حالة احتفالية دافئة فور الإعلان من جانب مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب ترامب عن اختيار المحامي اليهودي دافيد فريدمان كسفير جديد بإسرائيل. في وسط الحفاوة الإسرائيلية كتب أحد المحللين السياسيين في صحيفة «هآرتس» اليسارية المعارضة، وهو باراك دافيد، مقالاً كاشفاً عن شخصية السفير الجديد وأفكاره. كان هذا المحلل قد أجرى حواراَ صحفياً موسعاً مع السفير منذ عدة أشهر عندما كان أحد مستشاري حملة ترامب الانتخابية تعرف من خلاله على أفكاره تجاه الاستيطان اليهودي في الضفة وتجاه عملية التسوية السياسية وحل الدولتين. يصف باراك دافيد آراء السفير بأنها أكثر قرباً إلى أفكار اليمين المتطرف الإسرائيلي كما يمثلها «حزب البيت اليهودي» الذي يقوده «نفتالي بينيت» زعيم المستوطنين والشريك الحالي في حكومة نتنياهو وأنها آراء تفوق أفكار حزب «الليكود» اليمينى تشدداً. السفير -كما يقول باراك- يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يضع أي تحفظات على استيطان إسرائيل للضفة الغربية، بل يؤيده تأييداً مطلقاً ولا يرى أي سبب لوقف الاستيطان. بل ووصل المحلل باراك إلى استنتاج أن السفير يفوق نتنياهو في مواقفه اليمينية لدرجة أن نتنياهو سيبدو بالمقارنة معه كأحد أعضاء المنظمات اليسارية التي تقف ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة. أما في الدوائر الإسرائيلية اليمينية فقد تم إبراز تصريح السفير الذي قال فيه إنه ينتظر على أحرّ من الجمر لحظة تعيينه كسفير ليباشر عمله لدعم العلاقات الأميركية الإسرائيلية من السفارة الأميركية في القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لإسرائيل! وقد شكَّل هذا التصريح حافزاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية على التنقيب والبحث عن المواقع المحتملة التي يمكن أن تشغلها السفارة الأميركية لدى نقلها إلى القدس. وطرحت الصحف ومحطات التليفزيون عدة مواقع محتملة للسفارة، فقيل إن الأميركيين يريدون موقع أحد الفنادق الذي يقيم به مسنون، وإن الخارجية الإسرائيلية تتفاوض مع الملاك لإخلائه وهدمه لبناء مقر السفارة مكانه، وظهرت أيضاً قصة ترجع أصولها إلى أيام إدارة الرئيس ريجان تتحدث عن قطعة أرض تعرف بثكنات اللنبي نسبة للجنرال البريطانى إدموند اللنبي الذي قاد قواته إلى فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى وأنشأ قاعدة عسكرية في أرض فضاء تقع الآن في حي تلبيوت بالقدس في زاوية شارع الخليل وشارع دانيال يوانفسكي. تقول الحكاية الصحفية إن مجموعة من أعضاء الكونغرس بقيادة سيناتور جمهورى حفزت الإدارة الأميركية على الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وإنه في عام 1988 تم إقرار قانون يدعو لبناء مقرين للبعثة الدبلوماسية الأميركية أحدهما في تل أبيب والثاني في القدس، وإنه في 18 يناير 1989 وقّع السفير الأميركي آنذاك ويليام براون، هو ومدير إدارة أرض إسرائيل، اتفاقاً تقوم إسرائيل بمقتضاه بتأجير قطعة الأرض المذكورة في القدس للحكومة الأميركية لمدة 99 عاماً مقابل دولار واحد سنوياً لإنشاء السفارة.. لكنها بقيت خالية حتى الآن. من حقنا أن نتساءل وسط كل هذا الاحتفاء والاهتمام الإسرائيلي بالسفير وتصريحه، ويظل التساؤل مفتوحاً، فهل يحذو الرئيس الأميركي الجديد حذو الرئيس دبليو بوش الذي قدم وعداً مشابهاً بنقل السفارة خلال حملته الانتخابية دون أن ينفذه، حرصاً على مصالح الأمن القومي الأميركي، لتذهب الحفاوة الإسرائيلية أدراج الرياح.