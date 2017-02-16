كارلوس: موسيقى بيونسيه لعروض الأزياء

نيويورك (وكالات)

أشاد عازف الغيتار الشهير كارلوس سانتانا بالنجمة الأميركية بيونسيه إثر تلميحه أنها لم تفز بجائزة «غرامي» أفضل ألبوم التي كانت من نصيب أديل لأنها لا تستحقها، لكنها فازت بجائزتين فقط مما أحبط آمالها في الفوز بجائزة غرامي أفضل ألبوم في العام للمرة الأولى في تاريخها.

وخلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأسترالية «أسوشييتد برس أستراليا»، قال سانتانا إن أديل نالت هذه الجائزة العريقة لأنها «تجيد الغناء.. وأكن فائق الاحترام لبيونسيه، فهي جميلة جداً لكن موسيقاها هي بمثابة موسيقى عارضات الأزياء تعزف لعرض ثوب.. ليست مغنية بكل ما للكلمة من معنى مع فائق احترامي».

أما في شأن أديل، فقال «إنها لا تستعين بكل هؤلاء الراقصين والإكسسوارات.. ويمكنها أن تقف وحيدة وتؤدي أغنية بكل بساطة ولهذا السبب بالتحديد فازت بالجائزة»، في إشارة إلى حفل توزيع جوائز «غرامي» الذي أقيم الأحد الماضي في لوس أنجلوس والذي اعتلت خلاله أديل المسرح مرتين، إحداهما إحياء لذكرى جورج مايكل، في حين قدمت بيونسيه عرضاً لافتاً على شكل تكريم للأمومة، في ظهور هو الأول لها على المسرح منذ الإعلان عن حملها قبل أسبوعين.

العازف الأميركي المكسيكي الذي أدلى بهذه التصريحات قبيل جولة في أستراليا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، أوضح أنه أراد من خلال كلامه هذا مدح أديل وليس إهانة بيونسيه.