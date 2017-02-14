«بث مباشر» لجريمة قتل على «فيسبوك»

ليوبليانا(أ ف ب)

أوقفت الشرطة في سلوفينيا شخصين يشتبه في أنهما قتلا رجلاً، وبثا وقائع الجريمة مباشرة عبر موقع «فيسبوك»، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء الماضي. وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن توقيف الشخصين جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق، بعد الاستماع إليهما.

وتظهر المشاهد التي بثت مباشرة على الإنترنت ضربات قاتلة تنهال على رأس شاب في السادسة والعشرين من عمره يسقط على الأرض غائباً عن الوعي، وذلك في واحدة من قرى شرق هذا البلد الأوروبي الصغير.. وشوهد المقطع 250 ألف مرة عبر فيسبوك.

وحاولت الشرطة إنقاذ الشاب فجر الثلاثاء، لكنه توفي متأثرا بجراحه، بعد ذلك بساعات في المستشفى، وتمكنت من توقيف المتهمين البالغين من العمر عشرين عاما و29، إذ كانا ما يزالان في موقع الجريمة. ويشتبه في أن أحدهما تولى ضرب الضحية، فيما تكفل الثاني بتصوير الواقعة، وبثها مباشرة على الإنترنت على مدى عشرين دقيقة.

ووفقاً للصحف المحلية، تلقت الشرطة بلاغاً من شخص مجهول حول ما جرى، لكن الأمر تطلب ساعات عدة لمسح الفيديو من الشبكة.