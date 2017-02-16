أبوظبي.. ألوان العلم تزين الأفراح في اليوم الرياضـي الوطني

أمين الدوبلي - محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، القيادات الحكومية في مسيرة اليوم الرياضي الوطني، التي نظمت صباح أمس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والدكتور علي النعيمي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عضو اللجنة العليا المنظمة للحدث، رئيس الفريق التنفيذي المشرف على الفعالية، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة والمدارس، حيث شهدت إمارات الدولة إقامة 400 فعالية في الحدث.

وانطلقت المسيرة من أمام صالة آيبيك آرينا، لمسافة 5 كلم، حول مدينة زايد الرياضية انتهاء باستاد المدينة الذي احتشد فيه الطلاب، وعدد كبير من الجماهير المشاركين الذي نظموا فعاليات مختلفة استمرت حتى العاشرة مساء.

جاءت الفعالية، بمناسبة النسخة الثانية للحدث، وتزامناً مع احتفالات دول الخليج باليوم الرياضي الذي يقام خلال الأسبوع الموحد، وأقيمت فعاليات أبوظبي تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مجلس أبوظبي للتعليم والجهات الحكومية وغير الحكومية، وهيئة الصحة في أبوظبي، والأندية الرياضية في أبوظبي والعين وبني ياس، والمنطقة الغربية، وبدعم من الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان) ومبادرة اللياقة البدنية من «آكتيف لايف».

وتلونت المسيرة بألوان علم الدولة، حيث وزع مجلس أبوظبي الرياضي قمصانا بألوان علم الدولة التي ارتداها المشاركون، وكتب عليها «الإمارات تجمعنا» وهو شعار الحدث، وكان للعنصر النسائي حضور فاعل وكبير في المسيرة التي أقيمت في طقس رائع ساهم في اكتمال اللوحة الزاهية التي رسمها المشاركون بكل طوائفهم.