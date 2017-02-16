شرطة دبي تفوز بدرع التفوق للرماية

الشارقة (الاتحاد)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية صباح أمس وبحضور العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الحفل الختامي لبطولة الشرطة للرماية في دورتها الـ35 التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ميادين معسكر الخضيرة بالشارقة، بمشاركة 14 فريقاً يمثلون قيادات وإدارات وزارة الداخلية على مستوى الدولة، إضافة إلى مشاركة فريقي دولة قطر ومملكة البحرين الشقيقتين.

وتم تتوج القيادة العامة لشرطة دبي بدرع التفوق للرماية للموسم الرياضي 2016 /2017 بواقع 154 نقطة، كما تم تكريم الفرق الفائزة في بطولـة الرماية في مسابقة إسقاط الصحون، فاز فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بالمركز الأول، وجاء فريق القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الثاني، وحقق فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي المركز الثالث، وفي مسابقة حركة ونار، حصل فريق قوات الأمن الخاصة على المركز الأول وجاءت شرطة الشارقة وصيفاً وشرطة أبوظبي ثالثا، بعدها تم تبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة.

وحضر الحفل الختامي اللواء علي عبدالله علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، واللواء عبدالرحمن محمد رفيع مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، والعميد الشيخ أحمد بن راشد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية، والعميد خالد بن حمد العطية رئيس الاتحادين العربي والقطري، والعقيد خالد الخياط رئيس الاتحاد البحريني للشرطة، والعقيد سلطان بن سعيد الودعاني الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

بدأ الحفل الختامي بتدشين نصب الشهداء التذكاري تكريماً لما قدموه من تضحيات في سبيل إحقاق الحق وأداء الواجب، كما افتتح ميادين الرماية الجديدة التي شيدت على أحدث النظم التي تضاهي المواصفات العالمية.

وثمن الفريق سيف الشعفار رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للبطولة، مما أسهم في إنجاحها بشكل خاص والبطولات الرياضية بشكل عام والبطولات والبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية على وجه الخصوص، وحرص سموه على تأكيد موقع الإمارات الرائد في تبني ودعم وتنظيم الرياضات العالمية وحضورها في المحافل الرياضية على كافة المستويات.

وقال: إن تنظيم اتحاد الشرطة الرياضي لبطولة الرماية السنوية للشرطة، يأتي في إطار صقل وتطوير إمكانات منتسبي الوزارة عبر العديد من البرامج والفعاليات‏‭ ‬والمسابقات ‬الرياضية ‬التي ‬تعود ‬بالنفع ‬والفائدة ‬على ‬كافة ‬العاملين ‬في ‬وزارة ‬الداخلية ‬وإبراز ‬قدراتهم ‬وتهيئتهم ‬للمشاركة ‬في ‬كافة ‬الفعاليات ‬والبطولات ‬والمنافسات ‬المقامة ‬للرياضات ‬الأولمبية ‬في ‬الداخل ‬والخارج، ‬ورفع ‬راية ‬الوطن ‬في ‬جميع ‬المحافل ‬الإقليمية ‬والدولية.

ومن جانبه قال العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، إننا إذ نعبر عن سعادتنا بوجودكم معنا في الشارقة، ومن هنا كان سر النجاح المستمر الذي تحققه بطولات الرماية المتتالية، وما تحظى به من اهتمام بين كافة إدارات وأجهزة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة .

كما كرم قائد عام شرطة الشارقة فريق سباق الضاحية (4) كيلومترات بالتزامن مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.