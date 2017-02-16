23 لاعباً يمثلون الإمارات في «ألعاب النمسا»

عبد الله القواسمة (أبوظبي)

كشف الأولمبياد الخاص الإماراتي عن تفاصيل المشاركة المرتقبة في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص المقررة في النمسا من 14 إلى 25 مارس المقبل، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي الضباط مساء أمس الأول، وتحدث فيه كل من محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة المنظمة العليا للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، وماجد العصيمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، بحضور الدكتور أندرياس هولتسمان سفير النمسا في الإمارات، وكوكبة من لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في هذا الحدث تقدمهم خليفة الأميري «تزلج سريع» ومحمد التاجر «الهوكي الأرضي» واللاعبتان عائشة النعيمي «تزلج سريع» ومريم حسن «الجري على الجليد».

تشارك الإمارات ببعثة تضم 47 عضواً موزعين كالآتي: 15 إدارياً وفنياً وطبيباً، و23 لاعباً ولاعبة و9 إعلاميين، ويترأس البعثة محمد محمد فاضل الهاملي، وتضم ماجد العصيمي مديراً للبعثة، وعيسى أحمد عبيد آل علي نائباً لمدير البعثة، على أن تشارك الإمارات في ثلاث ألعاب هي الجري على الجليد والتزلج على الجليد والهوكي الأرضي، ويرافق البعثة متطوعان اثنان من دولة النمسا هما رودولف سباري وهانيس زيتشنر.

ووجه محمد عبدالله الجنيبي، رئىس اللجنة المنظمة العليا للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019، الشكر في مستهل حديثه إلى أهالي اللاعبين الداعمين لأبنائهم وعلى ثقتهم الكبيرة في الفريق المختص المشرف على اللاعبين، كما توجه بالشكر إلى السفير النمساوي الذي حضر المؤتمر الصحفي وللمتطوعين الذين قدموا من النمسا.

وأكد الجنيبي أن المرحلة المقبلة حافلة بالتحديات، فالدعم الذي حصل عليه الأولمبياد الخاص من القيادة العليا وصل بالجميع إلى هذه المرحلة المتطورة من التأهب والتحضير والمشاركة النوعية في مثل هذه الاستحقاقات، مشيراً إلى أن الأثر الإيجابي للمشاركة في هذا الاستحقاق يتمثل في ترجمة الجهود الكبيرة التي تبذل لرعاية هذه الفئة، في حين أن مشاركة الدولة في المحافل السابقة والمشاركة المرتقبة في المحفل الرياضي المقبل بدولة النمسا، إلى جانب فوز الدولة بتنظيم الأولمبياد الخاص عام 2019، يتجسد كله في العرض الخاص المقرر في الحفل الختامي والذي يسبق مراسم تسلم الإمارات علم الأولمبياد الخاص المنتظر أن تستضيفه أبوظبي في عام 2019، إذ يتم تعريف العالم أجمع بالدولة وما حققته على صعيد رعاية هذه الفئة، مما سيكون له أصداء كبيرة على الصعيد العالمي، للتعرف على المكان الذي يشهد استضافة الأولمبياد الصيفي.