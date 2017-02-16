منتخبنا يقترب من ميداليات جديدة

وليد فاروق (دبي)

واصل منتخبنا للسنوكر والبلياردو نتائجه الطيبة في منافسات بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان، واقترب زيادة رصيد ميدالياتة عن الأربعة التي توج بها لاعبونا امس الأول (3 ذهبيات وفضية)، وذلك بعد تأهل لاعبينا إلى الأدوار النهائية.

نجح محمد شهاب في التأهل إلى دور الثمانية لمسابقة السنوكر 6 كرات، وذلك بعد تغلبه على نظيره العراقي علي حسين بنتيجة 4-1، ثم الفوز على اللاعب اليمني أحمد هيثم بنتيجة 4 - صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية كأفضل لاعب في المجموعة.

وضمن نفس المسابقة خسر لاعبنا خالد الكمالي امام نظيره العماني عبد الله الرئيسي بنتيجة 2-4، وفي المباراة الثانية أمام القطري محسن بو كشيشه بنتيجة صفر -4، ليودع البطولة.

أما على صعيد منافسات مسابقة البلياردو، نجح منتخبنا في التأهل إلى الدور نصف النهائي في مسابقة زوجي البلياردو، وذلك بعدما تمكن الزوجي صلاح الريماوي ومحمد الحوسني، من تحقيق فوزين متتالين على كل من المنتخب العماني بنتيجة 9-1، وعلى المنتخب الأردني مستضيف البطولة 9-4، ليتأهلا بجدارة إلى نصف النهائي

وكانت بعثتنا فازت بـ 4 ميداليات في البطولة، ذهبية الفرق في السنوكر، وذهبية فردي السنوكر عن طريق محمد شهاب، وذهبية فردي البلياردو 9 كرات، حصل عليها صلاح الريماوي، إضافة إلى فضية محمد الحوسني في منافسات فردي البلياردو 8 كرات.