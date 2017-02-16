180 ‬لاعباً ‬ولاعبة في «بطولة الاتحاد» للمبارزة

دبي (الاتحاد)

تنطلق في العاشرة من صباح اليوم بصالة المعارف بمنطقة الراشدية بدبي، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة للشباب تحت 20 سنة، برعاية شركة الحصن للغاز الراعي الرسمي لأنشطة اتحاد المبارزة للموسم الحالي وبمشاركة واسعة لأكثر من 180 لاعبا ولاعبة في واحدة من أهم وأكبر بطولات المبارزة التي ينظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم الحالي ضمن روزنامة البطولات المحلية للموسم الرياضي 2017/2016 والتي تبلغ أكثر من 10 بطولات لمختلف الفئات والأعمار للجنسين.

تقام البطولة اليوم وغداً وتشمل إقامة 6 مسابقات في أسلحة المبارزة الثلاثة الشيش «الفلوريه» وسلاح السيف العربي «السابر» وسيف المبارزة «الايبيه» وتستهل المنافسات بإقامة منافسات الفتيات اليوم عند العاشرة والنصف صباحاً، بمشاركة أكثر من 88 لاعبة يمثلن أندية بني ياس والظفرة والوحدة وسيدات الشارقة والشباب ومراكز التدريب في كل من رأس الخيمة والعين وفلج المعلا وطالبات جامعة الإمارات واكاديمية ام كى اف ايه.

وتقام المباراة النهائية في الرابعة عصراً على أن تستكمل البطولة غدا بإقامة مسابقات الشباب والتي من المقرر أن يشارك بها 93 لاعبا ولاعبة من جميع أندية الدولة، ويتوقع أن تشهد منافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات نظراً لأهمية الفئة العمرية التي تشملها البطولة وتعد الركيزة الأساسية لجميع الأندية ومراكز التدريب التي تولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين والشباب.

كما تكتسب البطولة أهمية كبيرة كونها تأتي بعد المشاركة المتميزة للاعباتنا ولاعبينا ببطولة الخليج بالبحرين الأسبوع الماضي وحصول منتخبنا الوطني على 24 ميدالية متنوعة بالبطولة وهو إنجاز غير مسبوق لمنتخبنا خلال مشاركاته ببطولة الخليج، كما أنها تسبق مشاركة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين بالبطولة الآسيوية بتايلاند نهاية الشهر الجاري، ويعول الجهاز الفني على البطولة كونها منافسة قوية للاعبينا ولاعباتنا لاستمرار إعدادهم الجيد للبطولة.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تسمية إبراهيم خالد مديراً للبطولة، وسيف الجابري رئيساً للجنة الفنية وسراج العلي رئيسا للجنة الحكام علاء لبيب ورامي سعيد للتجهيزات والملاعب كما تم تسمية كل من الحكام المواطنين الدوليين ماجد المنصوري وعبد الله الحمادي وعلي الحمادي ومحمد الهاشمي وموسي البلوشي والحكمات المواطنات العنود مبروك ومريم صلاح، بالإضافة إلى الحكام الدوليين عامر الناطور ود علاء الراوي ‏‭ ‬ووسيم ‬حماد ‬ومحمد ‬اشرف .‬