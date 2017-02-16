«ثنائية ذهبية» لمربطي دبي وعجمان في «أبوظبي لجمال الخيل»

محمد حسن (أبوظبي)

حققت خيول مربطي دبي وعجمان ثنائية ذهبية في الفقرة الرئيسة للبطولات الذهبية الـ6 ضمن بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول 2017، التي اختتمت أمس الأول على ميدان قفز الحواجز العشبي بنادي أبوظبي للفروسية، وشهدت منافسات مثيرة.

استمرت البطولة لمدة خمسة أيام، بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية.

وحصد المهر «ع ج كاف» لمربط عجمان اللقب الذهبي للأمهار صغيرة السن، فيما جاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أتش أل الغندور» لمربط هنابا، وحل في المركز الثالث ونال اللقب الفضي «دي شلال» لمربط دبي.

وأحرز اللقب الذهبي للأمهار «رعود البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، تلاه في المركز الثاني ونال اللقب الفضي «أس جي سعد» لمربط النخيل، ونال اللقب البرونزي «ع ج جبران» لمربط عجمان.