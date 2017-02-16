  • الجمعة 20 جمادى الأولى 1438هـ - 17 فبراير 2017م

الجولة الثامنة لدوري أقوياء اليد

الجزيرة يستضيف الأهلي وقمة بين العميد والملك
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

رضا سليم (دبي)

يعود دوري أقوياء اليد للدوران سريعاً في اتجاه الجولة الثامنة، والتي تشهد 3 لقاءات على يومين، حيث يلتقي في الخامسة من مساء اليوم الجزيرة مع الأهلي بصالة فخر أبوظبي، ويلتقي في التوقيت نفسه النصر مع الشارقة في قمة الجولة، وتستكمل الجولة غداً بمواجهة واحدة تجمع بين العين والشباب بصالة الزعيم العيناوي.

وشهدت الجولة السابعة تقلبات كثيرة في جدول المسابقة بعدما قفز الملك الشرقاوي للقمة برصيد 16 نقطة بالفوز الأخير على العين، وبفارق الأهداف عن الوصل الذي فرط في قمته بعد التربع عليها على مدار 6 جولات، وهو ما أشعل المنافسات بين الفرق، خاصة التي تنافس على القمة، وهو ما يجعل مواجهة النصر والشارقة قمة نارية بعدما فرط النصر في المركز الثالث بعد تعادله مع الأهلي، ومنح فريق الشعب فرصة للتقدم لأول مرة للمركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن العميد.

وجاء الأهلي خامساً بـ11 نقطة، ومن بعده الجزيرة السادس بنفس الرصيد من النقاط، وهو ما يجعل المواجهة بينهما مساء اليوم بحثاً عن الفوز من أجل قفزة للأمام، وتتواصل المباريات الثنائية عندما يلتقي الشباب السابع 10 نقاط، مع العين الثامن والأخير 9 نقاط، وهي مواجهة البحث عن الهروب من القاع.

ويغيب عن الجولة الوصل والشعب بعد انسحاب الفريق الدولي «دي أي إتش سي» الذي أربك برنامج المسابقات، ويستمر هذا الارتباك حتى نهاية الدور الأول، إضافة إلى أن الوصل والشعب كل منهما لعب 7 مباريات، بينما بقية الفرق لعبت 6 مباريات.

أما عن تفاصيل مواجهة القمة بين العميد والملك، فهي مباراة تقبل كل الاحتمالات خاصة أن صاحب الأرض فريق النصر لم يخسر أية مباراة منذ عودة الدوري وتولي مدربه المغربي نور الدين بوحديوي الذي قاد الفريق للفوز على الجزيرة والوصل وتعادل مع الأهلي، بينما الملك الشرقاوي الفريق الوحيد الذي خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم مقارنة ببقية فرق الدوري التي خسرت مباراتين وأكثر. ... المزيد
     
 

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