كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز 24 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن الفئات الـ6 المنافسة بفعاليات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2017، التي يشارك بها هذا العام أكثر من 100 فارس وفارسة من ألمع الأسماء في عالم الفروسية، وتقام فعالياتها يومي 24 و25 فبراير الجاري في نادي أبوظبي للفروسية.

وتضم النسخة الرابعة هذا العام 6 فئات مختلفة تعكس ميزات الشجاعة والدقة والتحكم والقدرة التقنية، ليتنافس من خلالها فارسات وفرسان الإمارات وجميع أنحاء العالم، منهم الأطفال والشباب على غرار الإصدار السابق للكأس:

تضم الفئة الأولى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، للمنافسة على لقب أولى فعاليات الكأس، وهي فئة CSICH للفرسان والفارسات، بارتفاع حواجز يصل إلى 1.15 متر، برعاية مجلة «ماجد».

وتضم الفئة الثانية الفرسان والفارسات من الشباب بعمر 16 وحتى 21 سنة، ضمن فئة CSIY، بارتفاع حواجز يصل إلى 1.35 متر، مع جوائز بقيمة تصل إلى 50 ألف درهم، برعاية مستشفى هيلث بوينت.