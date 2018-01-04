مختبر المعايرة في «الإمارات للهندسة» يحصل على شهادة الأيزو

دبي (الاتحاد)

حصل ‬مختبر ‬المعايرة ‬التابع ‬للدائرة ‬الهندسية ‬في ‬طيران ‬الإمارات ‬على ‬شهادة ‬الاعتماد ‬الدولية «‬ايزو ‬17025»‬، ‬ما ‬يجعله ‬واحداً ‬من ‬أوائل ‬المنشآت ‬المشابهة ‬في ‬صناعة ‬الطيران ‬على ‬مستوى ‬المنطقة ‬في ‬تحقيق ‬هذا ‬المعيار، ‬والأول ‬في ‬نيل ‬اعتماد ‬المعايرة ‬الكهربائية.

وقال المهندس محمد جعفر ناصر، نائب رئيس أول طيران الإمارات للدائرة الهندسية الذي تسلم شهادة الأيزو من أمينة أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات الدولي للاعتماد: «تحظى الجودة والدقة بقمة الأولوية في الإمارات الهندسية. وقد اعتمدنا خلال السنتين الماضيتين تدابير مشددة لضمان مطابقة عملياتنا معايير أيزو 17025. وقد أصبحنا الآن في وضع قوي يتيح لنا المحافظة على أعلى معايير الجودة في صيانة طائرات الإمارات، وتوفير خدماتنا المتفوقة لجهات أخرى إقليمية وعالمية».

ويقوم مختبر المعايرة في الإمارات للهندسة بضبط ومعايرة الأدوات والمعدات المستخدمة في صيانة الطائرات ومكوناتها.

في ديسمبر 2015، أكدت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ‏EASA ‬على ‬وجوب ‬أن ‬تكون ‬مختبرات ‬المعايرة ‬الخاصة ‬بالأدوات ‬والمعدات ‬المستخدمة ‬في ‬صيانة ‬الطائرات ‬ومكوناتها ‬متوافقة ‬مع ‬المبادئ ‬التوجيهية ‬لأيزو ‬17025 ‬في ‬غضون ‬سنتين. ‬وحددت ‬هذه ‬المبادئ ‬بالتفصيل ‬المعايير ‬التي ‬تحتاج ‬مختبرات ‬المعايرة ‬للالتزام ‬بها ‬من ‬أجل ‬توفير ‬خدمات ‬معايرة ‬وفحوصات ‬دقيقة ‬وموحدة.

وكان فريق من الإمارات للهندسة قد عمل منذ أوائل عام 2016 على هذا المشروع المهم لتوفير المرافق والتدريب والإجراءات والضوابط اللازمة لضمان أن يكون أداء مختبر المعايرة ضمن الحدود التي تسمح بها معايير أيزو الدولية. وبعد التدقيق الداخلي الصارم، تم اعتماد معايرة الإمارات للهندسة بنجاح من قبل مركز اعتماد دبي في أواخر عام 2017.

وتضم الإمارات للهندسة أحدث مرافق صيانة الطائرات وأكثرها تقدما في العالم، ويساعد فريق الإمارات للهندسة في الحفاظ على أسطول طيران الإمارات، الذي يضم أكثر من 265 طائرة، في أفضل حالة تشغيلية من خلال تنفيذ عمليات الصيانة الخفيفة والفحوصات المجدولة وصيانة المحركات ومشاريع تعديل المقصورات وتطويرها، بالإضافة إلى طلاء الطائرات وتثبيت الملصقات المختلفة على هياكلها الخارجية. وباعتبارها أكبر مشغل في العالم لطائرات إيرباص ‏A380 ‬والبوينج ‬777، ‬فإن ‬طيران ‬الإمارات ‬تتمتع ‬أيضا ‬بمكانة ‬متميزة ‬لتقديم ‬خبراتها ‬وخدماتها ‬لعملاء ‬في ‬صناعة ‬الطيران ‬العالمية.