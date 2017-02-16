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شرائح المجتمع تتوافد على الساحات والملاعب والصالات

«كرنفال الفجيرة».. حماس تحت زخات المطر
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

تحت زخات المطر، والأجواء الرائعة خرج احتفال الفجيرة بالنسخة الثانية من اليوم الرياضي الوطني «الإمارات تجمعنا» مبهجاً وسعيداً، وحمل معاني الانتماء وحب هذه الأرض الطيبة، وسط مشاركة حماسية كبيرة من جميع فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين، نساء وأطفالاً وكبار السن.

وأقيمت الفعاليات في العديد من الأماكن على مستوى الإمارة، حيث نظمت اللجنة المنظمة اليوم 49 فعالية رياضية متنوعة، توزعت على أكثر من 17 موقعا على مستوى الإمارة، ونظمت الإدارة العامة للشرطة في السابعة صباحا فعالية المشي على الكورنيش تحت زخات المطر التي خيمت على أجواء الساحل الشرقي، بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم قائد عام شرطة الفجيرة، وشريف العوضي رئيس اللجنة المنظمة للحدث وأعضاء اللجنة ومديري الدوائر وعدد من كبار الضباط والمنتسبين للشرطة.

وأقيمت فعالية أخرى للمشي في ممشى مسجد الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، انطلقت في الثامنة صباحا بمشاركة أطفال المدارس الحكومية والخاصة، ومن مختلف الجنسيات، وتواصلت الفعاليات في المدينة على مدار اليوم، حيث أقيم سباق الجري، وكذلك سباق الدراجات للطلبة في الثامنة صباحا على كورنيش الفجيرة، وشاركت فيه أعداد كبيرة من الطلبة من جميع الجنسيات.

ونظمت شرطة الفجيرة عدة فعاليات على الكورنيش، منها كرة الطائرة وشد الحبل، كما أقيمت بنادي الفجيرة البحري العديد من الفعاليات اشتملت على مسابقة لصيد الأسماك شاركت بها مجموعة من القوارب، كما أقيم سباق للزوارق للأطفال شهد مشاركة 25 طفلاً.

ونظمت الأندية الرياضية في الإمارة العديد من الفعاليات الرياضية الموجهة لجميع الفئات، حيث فتح نادي الفجيرة أبوابه منذ الصباح الباكر لإقامة أنشطة تضمنت الملاكمة، كما أقيمت مباريات كرة قدم في فئات البراعم والأشبال والناشئين، وأقام نادي العروبة عدداً من الفعاليات، بدأت الرابعة عصرا بحضور مجلس إدارة النادي وجميع منتسبي النادي، من لاعبين وإداريين، كما أقام نادي دبا الفجيرة احتفالاً مماثلاً اشتمل على العديد من العروض الترفيهية والرياضية. ... المزيد
     
 

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