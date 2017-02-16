«الإمارة الباسمة».. نجوم الزمن الجميل في قلب الحدث

عماد النمر (الشارقة)

عاشت الشارقة أجواءً رائعة من الفرحة والبهجة الممزوجة بالفخر والاعتزاز، للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وساعد الطقس الشتوي الجميل الذي شهدته الإمارة الباسمة في رسم لوحة مبهرة شارك فيها أبناء الوطن والمقيمون، تقديراً وتثميناً لهذه الفعالية الراقية.

ودشنت الاحتفالات بمسيرة رياضية كبيرة تقدمها الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، التي بدأت من أمام المقهى الشعبية على ضفاف بحيرة خالد وسط الشارقة، بمشاركة علي سالم المدفع نائب رئيس المجلس، وعبدالعزيز النومان الأمين العام، وعبدالملك جاني عضو مجلس الإدارة، ومصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، ومحمد علي ماجد مدير المنطقة التعليمية، نائب رئيس نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، وسعيد العاجل مدير إدارة الشؤون المجتمعية في المجلس، والنجوم السابقين من لاعبي الكرة والألعاب الأخرى تقدمهم النجمان الكبيران عدنان الطلياني وعبدالعزيز العنبري، وبدر أحمد لاعب الشارقة السابق، وجاسم محمد عبدالله لاعب المنتخب وناديي الشارقة والأهلي لكرة اليد، وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الاتصال الحكومي والمؤسسي بمجلس الشارقة الرياضي، وعدنان محمد الحمادي لاعب الشعب والنصر السابق وعضو لجنة الاحتراف في المجلس الرياضي، مدرب كرة الصالات، إلى جانب عدد غفير من الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية، وعدد من طلاب وطالبات المدارس، وانتهت المسيرة عند واجهة المجاز المائية، حيث تم تنظيم عدد من المسابقات إلى جانب فعاليات في مناطق أخرى في الإمارة الباسمة.

وتقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على توفير كل عوامل النجاح بالإمارة الباسمة، وقال: اليوم الرياضي الوطني من الأحداث الاستثنائية ويعتبر عرساً ومهرجاناً رياضياً خالصاً من خلال تجسيد شعار «الإمارات تجمعنا» على أرض الواقع. مشيراً إلى أن مجلس الشارقة الرياضي سخر الإمكانات كافة من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

من جهته، قال علي سالم المدفع: إن الجهات التي شاركت في الفعاليات حرصت على إبراز الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في المجتمع، وأضاف: أهمية الحدث تكمن في أنه حظي بتجاوب وتفاعل ومشاركة جميع شرائح وعناصر المجتمع.