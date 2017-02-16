«زايد الأسرية».. ماراثون 5 كلم

عمر الحلاوي (العين)

نظمت دار زايد للرعاية الأسرية ماراثونا رياضيا لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 100 موظف، ضمن احتفالها باليوم الرياضي الوطني.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد: اليوم الرياضي يعد حدثاً وطنياً مختلفاً، ينقل رسالة سامية بأن الإمارات شعب واحد على الرغم من تعدد الثقافات والجنسيات المقيمة على أرض الدولة، كما أن تجاوب الموظفين الكبير بالمشاركة عكس حجم الاهتمام الكبير بمبادرة القيادة الرشيدة، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الفرد واستثمار طاقاته الإيجابية، بما يخدم مصلحة المجتمع بأكمله، ويحقق ازدهاره وتقدمه.