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سلطان بن خليفة: «المبادرة» ترسخ الوعي بمفهوم الرياضة وأهميتها في حياتنا

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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالعناية والدعم الكبيرين الذي تحظى بهما الرياضة في الإمارات من القيادة الرشيدة والتي يعكسها تخصيص يوم رياضي يتم من خلاله تشجيع مختلف شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها.

وقال سموه بمناسبة اليوم الرياضي الوطني: المبادرات الرياضية المختلفة التي أطلقتها الأندية والمؤسسات والدوائر في هذا اليوم عكست الوعي الكبير بمفهوم الرياضة وأهميتها في حياة الفرد وأهمية أن يخصص للرياضة جزءا ولو يسيرا من يومه.

وأضاف سموه: الرياضة لغة عالمية تجمع الكل من جميع الجنسيات ومن خلال المنافسات الرياضية في الإمارات عبر اليوم الرياضي اجتمع الكل من مواطنين ومقيمين لممارسة الرياضة بأنواعها والترفيه خلال هذا اليوم الاستثنائي.

وتمنى سموه أن يكون لحضور الرياضة استمرارية في حياة المجتمع لا سيما وأن فوائدها بلا حدود للفرد من الناحية الصحية واللياقة التي توفرها لممارسيها.

وأكد سموه أن اليوم الرياضي الوطني سيشجع الجميع من أجل الاستمرار في ممارسة الرياضة على مدار السنة ويحفز أبناءنا أيضا على الاستمرار في ممارسة الرياضة بأنواعها. ... المزيد
     
 

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