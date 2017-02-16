رأس الخيمة.. «المسيرة المفتوحة» تحت المطر

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
تقدم الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، ماراثون المشي لمسافة كيلومترين، مساء أمس على كورنيش القواسم برأس الخيمة، ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وسط مشاركة كبيرة وإيجابية من المواطنين والمقيمين.
وجاءت بداية الفعاليات في نادي الإمارات بالمسيرة الحاشدة المفتوحة ثم الفعاليات الأخرى، بمشاركة طلبة المدارس داخل الملاعب الفرعية، كما أقيم الكثير من الفقرات بمشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى في المجتمع، وشهدت الفعاليات الصباحية إقبالاً كبيراً رغم تساقط الأمطار، حيث أقيم ماراثون المشي المفتوح.
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وقال سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لنادي مسافي، إنهم حرصوا على دعم المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة للحدث لأنها تعبر عن الكثير من المضامين الإيجابية في المجتمع، وتمثل رسالة حب وسلام من الدولة لكل العالم، مشيراً إلى أن النادي ينظر بتقدير كبير للجهود الكبيرة التي بذلت من المعنيين بالأمر لتهيئة الأجواء المناسبة أمام النجاح الذي يعبر عن القيمة الوطنية للمناسبة الرائعة.