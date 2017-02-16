رأس الخيمة.. «المسيرة المفتوحة» تحت المطر

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تقدم الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس اتحاد المبارزة، ماراثون المشي لمسافة كيلومترين، مساء أمس على كورنيش القواسم برأس الخيمة، ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وسط مشاركة كبيرة وإيجابية من المواطنين والمقيمين.

وجاءت بداية الفعاليات في نادي الإمارات بالمسيرة الحاشدة المفتوحة ثم الفعاليات الأخرى، بمشاركة طلبة المدارس داخل الملاعب الفرعية، كما أقيم الكثير من الفقرات بمشاركة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأخرى في المجتمع، وشهدت الفعاليات الصباحية إقبالاً كبيراً رغم تساقط الأمطار، حيث أقيم ماراثون المشي المفتوح.

وتضمنت الفعاليات الصباحية والمسائية في نادي الإمارات النشيد الوطني وعروضاً لفرقة موسيقا الشرطة ولعبة القوة، ومسابقة شد الحبل والتنس والملعقة مع كرة الطاولة، ومسابقة البالونات بالقدمين والشوال مسافة 20 متراً، والمشي على اليدين مع الاستعانة بالزميل، ومسابقة عبوات العصير والمناديل والكراسي والقفز بالبالونات، وتعبئة كأس الماء بالملعقة والتتابع، ومباراة كرة القدم بين اللاعبين القدامى والإداريين، وعرض اليولة، ومسابقة القوس والسهم، والجري 100 متر ومسابقة رياضية لأولياء الأمور، إلى جانب مشاركة فريق الجوجيتسو على كورنيش القواسم، إلى جانب استعراض المهارات من فريق البراعم وألعاب القوى. وأقيمت نحو 102 فعالية وتم تأجيل بعض الفعاليات بسبب الأمطار. وشهدت الفعاليات التي نظمها نادي مسافي، مشاركة واسعة من القطاعات المختلفة، وهو ما منح الحدث التميز والحيوية من خلال الفقرات المتنوعة والمختلفة التي تجسد قيمة الاحتفال، خصوصاً أن المشاركات كانت مفتوحة لكل أطياف المجتمع، في إطار الدور المجتمعي للنادي في التفاعل مع كل الأحداث الرياضية.

وقال سعيد المزروعي، المدير التنفيذي لنادي مسافي، إنهم حرصوا على دعم المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة للحدث لأنها تعبر عن الكثير من المضامين الإيجابية في المجتمع، وتمثل رسالة حب وسلام من الدولة لكل العالم، مشيراً إلى أن النادي ينظر بتقدير كبير للجهود الكبيرة التي بذلت من المعنيين بالأمر لتهيئة الأجواء المناسبة أمام النجاح الذي يعبر عن القيمة الوطنية للمناسبة الرائعة.