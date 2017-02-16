12 ألف مشارك في فعاليات عجمان

معتصم عبد الله(دبي)

تقدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي الوطني بعجمان والتي شهدت مشاركة نحو 12 ألف شخص، في 50 فعالية توزعت على 15 مركزاً على مستوى الإمارة، بحضور ومشاركة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد كبير من الشخصيات.

وافتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، الحديقة الرياضية في منطقة الحميدية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة وتمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، ووصلت تكلفتها إلى 5 ملايين درهم.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان أن الإمارة تمضي بخطوات واثقة على درب التحول إلى مدينة جذب سياحية تتوافر فيها كل المقومات المثالية للعيش الرغيد وإقامة المشروعات الناجحة بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات قيادتها الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لجميع المشروعات التي تنسجم مع هذا الهدف السامي.

وقال سموه: الحديقة مثال واضح على الإبداع والتفرد كونها تضم كل ما يطلبه أفراد المجتمع في مكان واحد وتحتوي على جميع المرافق الخدمية والترفيهية المتنوعة.