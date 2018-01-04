«الاتحاد الوطني» يسمي مليونيرة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك الاتحاد الوطني عن الفائزة في سحب المليون لشهادات الأول الادخارية، فقد كانت سعيدة الحظ الفائزة بمليون درهم في السحب الربع سنوي لشهادات الأول الادخارية ختون نوشاد، إماراتية الجنسية، وقد تم تكريم الفائزة من قبل الإدارة العليا بفرع البنك بديرة في دبي.
وعبرت ختون نوشاد عن فرحتها قائلة: «لقد شعرت بفرح كبير عندما وصلني الاتصال الهاتفي من بنك الاتحاد الوطني لإبلاغي بالفوز».
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وقد قدم بنك الاتحاد الوطني شهادات الأول الادخارية لتكون أفضل أداه للتوفير، وتشمل قيمة شهادات الأول الادخارية على فئات 100، 200 و500 درهم وتمنح المشاركين بها فرص الفوز بأكثر من 25000 جائزة سنوياً، بالإضافة إلى السحب الكبير على مليون درهم كل ثلاثة أشهر.