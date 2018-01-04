«الاتحاد الوطني» يسمي مليونيرة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك الاتحاد الوطني عن الفائزة في سحب المليون لشهادات الأول الادخارية، فقد كانت سعيدة الحظ الفائزة بمليون درهم في السحب الربع سنوي لشهادات الأول الادخارية ختون نوشاد، إماراتية الجنسية، وقد تم تكريم الفائزة من قبل الإدارة العليا بفرع‏‭ ‬البنك ‬بديرة ‬في ‬دبي.‭

وعبرت ختون نوشاد عن فرحتها قائلة: «لقد شعرت بفرح كبير عندما وصلني الاتصال الهاتفي من بنك الاتحاد الوطني لإبلاغي بالفوز».

ومن جانبه، قال محمد حسني، نائب رئيس أول ورئيس إدارة الفروع، لبنك الاتحاد الوطني: «نتوجه بالتهنئة إلى ختون نوشاد على فوزها في سحب شهادات الأول الادخارية بقيمة مليون درهم. إن شهادات الأول الادخارية تلاقي نجاحاً كبيراً بين عملاء البنك وتجذب استثماراتهم لما لها من مميزات ولمنحها فرص فوز عديدة للعملاء، وذلك من خلال السحوبات على 2151 جائزة شهرية.

وقد قدم بنك الاتحاد الوطني شهادات الأول الادخارية لتكون أفضل أداه للتوفير، وتشمل قيمة شهادات الأول الادخارية على فئات 100، 200 و500 درهم وتمنح المشاركين بها فرص الفوز بأكثر من 25000 جائزة سنوياً، بالإضافة إلى السحب الكبير على مليون درهم كل ثلاثة أشهر.