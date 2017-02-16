«ماي باخ» تنتج 99 وحدة فقط من السيارة «مرسيدس الفئة جي»

شتوتجارت (د ب ا)

قررت شركة «ماي باخ» للسيارات فائقة القوة التابعة لشركة «مرسيدس بنز» الألمانية للسيارات الفارهة تطوير نسخة جديدة من السيارة «مرسيدس الفئة جي» ذات سقف يمكن فتحه جزئياً لتوفير الهواء النقي لركاب المقاعد الخلفية.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة التي تحمل اسم «جي 650 لاندأولت» في الأسواق الشهر المقبل، مع عرضها في معرض جنيف الدولي للسيارات الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس المقبل. وهذه السيارة مصممة لكي يقودها سائق خاص محترف، وسيتم إنتاج 99 سيارة فقط منها. وسيبدأ بيعها في خريف.2017 وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة «شتوتجارت» الألمانية «مع السيارة لاندأولت الفئة جي من مرسيدس-ماي باخ، نوسع مجموعة سيارات مرسيدس-ماي باخ لتشمل أفخم وأرقى سيارة طرق وعرة في العالم». والسيارة «لاندأولت» مزودة بأعلى فئة من المحرك ذي 12 صماماً قوته 630 حصاناً.

كما أنها مزودة بأبواب محورية لكي تعطي مساحة أوسع، وكذلك مزودة بسقف كهربائي ومكونات حصرية في الجزء الخلفي منها.

وفي الجزء الخلفي من السيارة، يوجد مقعدان بالغي الفخامة من السيارة الصالون «مرسيدس الفئة إس». ويوجد حاجز زجاجي يفصل بين مقعد السائق والمقاعد الخلفية ويمكن التحكم فيه بزر تحكم، وهو ما يضمن درجة أعلى من الخصوصية للركاب في الجزء الخلفي من السيارة. ويبلغ معدل استهلاك الوقود في السيارة 17 لتراً لكل 100 كيلومتر، في حين يبلغ معدل العوادم المنبعثة منها 397 جراماً لكل كيلومتر. يذكر أن اسم «لاند أولت» يعود إلى عصر العربات ذات الأربع عجلات التي تجرها الخيول، وتستخدم هذه الكلمة في العصر الحديث عادة مع السيارات التي يتم تصنيعها لصالح رؤساء الدول وكبار الشخصيات.