تراجع المشتريات العقارية واستثمارات الصين في الخارج

بكين (رويترز)

تراجعت الاستثمارات العقارية للشركات الصينية في يناير، مع قيام السلطات بتشديد القيود على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل دعم اليوان المتراجع وتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية.

وقالت وزارة التجارة أمس، إن استثمارات الشركات الصينية في العقارات الأجنبية تراجعت 84.3% في يناير عنها قبل عام، ولم تذكر حجم الاستثمار. وساعدت تلك الاستثمارات في تغذية زيادات حادة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان بأسعار المنازل بمدن في مختلف أنحاء العالم من لندن إلى فانكوفر.

وساهم ذلك في خفض الاستثمار المباشر الإجمالي للصين 35.7% في يناير إلى 53.27 مليار يوان (7.77 مليار دولار) ليسجل أضعف مستوى له في 16 شهرا. ولا تشمل البيانات استثمارات الشركات في القطاع المالي. وشددت الصين قبضتها على حركة خروج الأموال من البلاد أواخر العام الماضي مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثماني سنوات.

وفي حين تقول بكين، إنها تدعم الاستثمار الخارجي غير المخالف للقانون، فإن الجهات التنظيمية تحذر من أنها ستراقب عن كثب الاستثمار «غير العقلاني» في العقارات والترفيه والرياضة وقطاعات أخرى.

وعرقلت الخطوة خططا صينية لشراء أصول عالمية متنوعة، مثل نادي ايه.سي ميلانو الإيطالي لكرة القدم وشركة إنتاج سينمائي أمريكية.