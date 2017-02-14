  • الجمعة 20 جمادى الأولى 1438هـ - 17 فبراير 2017م

النفط يصعد رغم المخزونات الأميركية المرتفعة

أوبك تمدد خفض الإنتاج أو تعمقه
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

الرياض (رويترز)

قالت مصادر في أوبك إن المنظمة قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي مع الدول غير الأعضاء أو تطبق حتى تخفيضات أكبر اعتباراً من يوليو إذا لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

وكانت المنظمة اتفقت أواخر العام الماضي مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء فيها على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً لتقليص تخمة المعروض التي تنال من الأسعار.

دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير ويستمر ستة أشهر. وقالت المصادر إن خفض مخزونات البترول العالمية نحو 300 مليون برميل إلى متوسط خمس سنوات يتطلب من الدول المنتجة الالتزام التام بالاتفاق وأن يظل نمو الطلب على الخام قوياً.

وقال مصدر بأوبك «إذا التزم الجميع التزاماً كاملا فإن المخزونات ستتراجع. في وقت ما من منتصف العام الحالي ربما تقترب من متوسط خمس سنوات. لكن هذا إذا كان الامتثال بنسبة 100 بالمئة. وأضاف، السؤال هو إلى أي مدى ستتراجع؟ سننتظر لمعرفة هذا.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في 25 مايو وقد توجه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور. ... المزيد
     
 

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