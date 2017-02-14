الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والغموض السياسي

لندن (رويترز)

ارتفع الذهب أمس، مع ضعف الدولار بعد عشرة أيام من المكاسب وهو ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس تحوطاً من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1235.93 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب نحو عشرة بالمئة منذ هبوطه في منتصف ديسمبر. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1237.20 دولار للأوقية. ودفع القلق من سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والانتخابات المقررة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير شباط.

لكن التوقعات بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مارس دفعت الذهب للتراجع إلى 1216.41 دولار أمس الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي صعود عائدات سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة. وزادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1012.40 دولار للأوقية، بينما استقر البلاديوم عند 789.38 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق 792.70 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 يناير كانون الثاني.