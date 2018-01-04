«كهرباء أبوظبي» تنظم الملتقى الاستراتيجي الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي الملتقى الاستراتيجي الثالث مع الموردين والمقاولين تحت شعار «جسور التواصل»، إيماناً منها بأهمية بناء علاقات صلبة مع شركاء الهيئة من الموردين والمقاولين، وإطلاعهم على آخر المستجدات التي تهمهم في نظام التسجيل والتأهيل بالهيئة لما فيه مصلحة القطاع بشكل عام.

وافتتح اللقاء علي عبدالله الشحي، رئيس شعبة التسجيل في دائرة الأعمال المساندة بـ«الهيئة»، الملتقى مرحباً بالحضور، مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تعريف الشركات بمختلف أعمال الهيئة وشركاتها من خلال إطار مبني على الشفافية والوضوح. وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه ويمنح الموردين والمقاولين فرصة لمعرفة المزيد عن النهج الذي تسير عليه الهيئة وشركاتها في إدارة علاقاتها مع تلك الشركات، من خلال الإجراءات والأنظمة المتبعة لتسهيل الوصول للفرص المتاحة وتعزيز التنافس السليم، وبناء علاقات وطيدة، وتنظيم عملية تقديم العطاءات بشكل ميسَّر وواضح وشفاف.

وأكد أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز التواصل مع الموردين والمقاولين والتعرف على التحديات التي تواجههم والرد على استفساراتهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى تعريفهم بالإجراءات الجديدة المتعلّقة في التسجيل والتأهيل. وأضاف:«إننا في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ندرك أهمية توطيد علاقاتنا مع الموردين والمقاولين ونأمل في تعزيزها عبر توفير فرصة ملائمة للتواصل المباشر معهم».

يذكر أن الهيئة استقطبت 10000 شركة مسجلة في السجل التجاري تتنافس في عمليات التوريد.