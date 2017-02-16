%100 معدل التزام الشركات المحلية في سوق دبي بالإفصاح

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي أمس، أن الشركات المحلية المدرجة في السوق سجلت معدل التزام نسبته 100% من حيث الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لسنة 2016 في حدود المهلة الزمنية القانونية التي حددها قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص، وهي 45 يوماً من انتهاء السنة.

وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية 48 شركة.

وبلغ عدد الشركات غير الإماراتية المدرجة في السوق التي أفصحت عن البيانات المالية الأولية خلال المهلة المحددة 6 شركات، من بين 13 شركة غير إماراتية مدرجة في السوق.

وأشاد السوق بحرص كافة الشركات المحلية المدرجة على الالتزام بهذا القرار، وأهاب بها إلى العمل دوماً من أجل ضمان الإفصاح خلال الأطر الزمنية التي تحددها هيئة الأوراق المالية والسلع، بما يسهم في الحفاظ على المعدلات العالية للالتزام بالإفصاح التي تحققها الشركات المدرجة في السوق بصورة منتظمة.