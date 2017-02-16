61 مليار درهم أرباح 110 شركات في سوقي أبوظبي ودبي خلال 2016

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لـ110 شركات مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أفصحت عن بياناتها المالية، نحو 61 مليار درهم خلال عام 2016، بتراجع نسبته 5.6%، مقارنة مع عام 2015 الذي وصلت فيه أرباح العدد نفسه من الشركات 64.6 مليار درهم.

وحسب تحليل لوكالة أنباء الإمارات فقد بلغت قيمة الأرباح المجمعة لـ48 شركة مدرجة في سوق دبي المالي نحو 25.8 مليار درهم في 2016، مقارنة مع 27.54 مليار درهم في 2015. ووصلت قيمة أرباح 62 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 35.2 مليار درهم في 2016، مقارنة مع 37.08 مليار درهم في 2015. واستحوذ قطاع البنوك على 35.2 مليار درهم، تشكل ما نسبته 58% تقريباً من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وبلغ صافي أرباح 14 بنكاً وطنياً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 21.2 مليار درهم خلال 2016، في حين وصل صافي أرباح 7 بنوك في سوق دبي المالي 14 مليار درهم. وعلى صعيد القطاع العقاري فقد بلغ صافي الأرباح 12 شركة مدرجة في السوقين 9.63 مليار درهم في نهاية عام 2016، مقارنة مع 10.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2015.

وقال خبراء مال: «إن الأرباح المتحققة خلال 2016 كانت جيدة، وذلك على الرغم من انخفاضها مقارنة مع العام السابق»، معربين عن اعتقادهم بعودة نسب النمو مجدداً خلال العام الجاري، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.