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15.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

حاتم فاروق (الاتحاد)

ربحت الأسواق المالية المحلية 15.2 مليار درهم خلال 5 جلسات، بعدما أنهت الأسهم المدرجة جلسات الأسبوع بقيمة سوقية بلغت 821.1 مليار درهم، مقابل 805.9 مليار درهم قيمة الأسهم المدرجة بالأسواق بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.

وشهدت الأسهم المحلية بنهاية جلسة أمس، ارتفاعات جيدة بفعل موجات شراء قادتها محافظ استثمارية محلية وأجنبية مستفيدة من مستوى الأسعار المغرية التي وصلت إليها الأسهم ذات النزعة المضاربية والقيادية وحالة التفاؤل التي سادت أوساط المستثمرين قبل الإغلاق الأسبوعي.

وسجلت تداولات الأسواق خلال الجلسة تراجعاً في مستوى السيولة بعدما فضل عدد من المستثمرين الأفراد الانتظار حتى تتضح الرؤية كاملة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للشركات المدرجة، حيث بلغت قيمة التداولات في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية 1.031 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 557 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8140 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.16%، مسجلاً مستوى 3650 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على نحو 441 مليون سهم، بقيمة بلغت 773 مليون درهم، من خلال تنفيذ 6001 صفقة.

وتفاعل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مع الأخبار الإيجابية التي أعلنت أمس بخصوص إطلاق خدمات البيع على المكشوف بالسوق الشهر المقبل، ليغلق المؤشر على ارتفاع بلغت نسبته 1.01% مسجلاً مستوى 4643 نقطة بقيمة تداولات 258 مليون درهم، وكميات 116 مليون سهم، من خلال إبرام 2139 نقطة. ... المزيد
     
 

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