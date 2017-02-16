مطار جاتويك: دبي تتصدر الوجهات المفضلة للبريطانيين خلال عطلات 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تصدرت دبي الوجهات السياحية البعيدة المفضلة بالنسبة للسياح البريطانيين خلال عطلات عام 2017، بعد أن أظهرت البيانات الأولية لمطار جيتويك ارتفاعاً لافتاً في أعداد العائلات البريطانية المغادرة إلى دبي خلال عطلة الفصل الدراسي الحالي لتتفوق بذلك على مدينة أورلاندو الأميركية التي تصدرت القائمة لسنوات عديدة.

وأفادت البيانات، بتفضيل العديد من العائلات والسياح البريطانيين السفر خلال العطلة الحالية إلى وجهات بعيدة خارج أوروبا للهرب من موجة البرد الحالية التي تجتاح بريطانيا والعديد من البلدان الأوروبية والبحث عن وجهات مشمسة ودافئة، مشيرة إلى أن سحر رمال دبي وشواطئها الدافئة كانت الخيار المفضل للعديد منهم.

ووفقاً لبيانات مطار جيتويك، سجلت حركة المسافرين على الرحلات البعيدة خلال عطلة نصف العام الدراسي، زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن دبي جاءت في صدارة هذه الوجهات تلتها بريدجيتون في باربادوس بجزر الكاريبي، وأورلاندو، وهي الوجهات الثلاث الأولى التي تصدرت قائمة الوجهات الشتوية المفضلة للبريطانيين.

وأظهرت البيانات نمواً في إجمالي عدد المسافرين عبر المطار للرحلات القصيرة والطويلة قدره 14% مقارنة مع عطلة شتاء عام 2016، في حين سجل يوم الأحد الماضي الموافق 12 فبراير أعلى معدل نمو في أعداد المسافرين في المطار، بلغت نسبته11% مقارنة باليوم المماثل في العام الماضي.

ووفقاً لقائمة الوجهات العشر البعيدة المفضلة للبريطانيين للسفر عبر مطار لندن جيتويك خلال العام 2017، جاءت دبي في صدارة القائمة تلتها بريدجتون ثم اورلاندو ونيويورك وكانكون وتورينتو ولاس فيجات وخليج مونتيجو والغردقة ولوس أنجلوس.

وقال مدير علاقات الطيران في مطار لندن جيتويك في بيان «جرت العادة في السابق أن ينتظر البريطانيون عطلات عيد الفصح للسفر إلى الخارج، لكن لاحظنا ثمة تغير حاليا مع الزيادة غير المسبوقة في عدد المسافرين خلال شهر فبراير بحثاً عن شمس الشتاء الدافئة في وجهات أخرى.

ولفت إلى شمس أورلاندو الوجهة الصديقة للعائلات البريطانية لسنوات طويلة، تراجعت أمام جاذبية وسحر رمال دبي في فصل الشتاء، تبعتها في شعبيتها المتزايدة بين الوجهات البعيدة كل من كانكون وتورينتو، مرجعاً ارتفاع الطلب على الوجهات البعيدة مثل دبي والولايات المتحدة والكاريبي وبلدان أميركا الجنوبية إلى سهولة السفر إلى هذه الوجهات مع ارتفاع معدلات الربط بها.

وبحسب أحدث بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بقيت المملكة المتحدة في المركز الثالث ضمن الأسواق الرئيسية المصدّرة للسيّاح، خلال عام 2016، بإجمالي 1.25 مليون سائح، في الوقت الذي عزّزت فيه بلدان أوروبا الغربية من مكانتها كثاني أكبر منطقة مصدّرة للسيّاح إلى الإمارة، حيث شكّلت نسبة السيّاح القادمين منها 21% من إجمالي السيّاح الوافدين إلى الإمارة، ليبلغ عددهم 3.1 مليون سائح، بزيادة قدرها 4% بالمقارنة مع عام 2015.