195 مليار درهم حصة قطاع الطيران في دبي بحلول 2020

دبي (الاتحاد)

ترتفع حصة قطاع الطيران إلى 195 مليار درهم، أي ما يوازي 37.5% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، وتوفير نحو 745 ألف فرصة عمل في عام 2020، حسب توقعات خطة مطارات دبي الاستراتيجية 2017 &ndash 2025.

كما تتوقع الخطة ارتفاع إجمالي عدد المسافرين عبر مطاري دبي الدوليين وهما (مطار دبي ومطار دبي ورلد سنترال) إلى 143 مليون مسافر في 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده ماجد الجوكر، نائب الرئيس الأول &ndash الضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي، بشكل دوري مع ممثلي الشركاء الاستراتيجيين، لبحث أحدث المستجدات الواردة في خطة دبي الاستراتيجية للعام 2017 &ndash 2021 وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك في كل ما من شأنه تعزيز الإجراءات الأمنية، من خلال اعتماد التقنيات والأنظمة المتطورة والأمن الذكي وتسريع إنجاز الإجراءات عند كل المنافذ ونقاط التفتيش، بما يضمن راحة المسافرين وإسعادهم وجعل سفرهم عبر مطارات دبي تجربة ممتعة وذات نكهة خاصة.

أكد ماجد الجوكر، أن الشركاء الاستراتيجيين على رأس سلم أولويات مطارات دبي وخطتها الاستراتيجية 2017 &ndash 2025 للمضي قدماً على طريق تحقيق تطلعاتها بجعل مطار دبي الدولي المطار النموذج في العالم في خدمة المتعاملين وإسعادهم، بما يتواكب مع توجهات حكومتنا الرشيدة.