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المزروعي خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة أوسمة التميز الوظيفي:

قراءة عداد المياه والكهرباء عن بعد في الربع الثالث
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تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018

فهد الأميري (دبي)

أعلن معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن الهيئة تنجز التحول الإلكتروني بداية شهر يونيو 2018، مضيفا أن الربع الثالث من العام الجاري سيبدأ العمل بنظام القراءات الخاصة بالكهرباء والمياه عن بعد لكبار المستهلكين تجارياً وصناعية كمرحلة تجريبية، فيما تقدم خدمات متميزة لكبار السن وأصحاب الهمم.

وقال على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة أوسمة التميز الوظيفي» الدورة الرابعة»: «نجحت الهيئة خلال العام المنصرم في تقليل فترة تقديم الطلب للحصول على الخدمة في مساكن المواطنين بحيث لا تتجاوز أسبوع أو أسبوعين، وهو إنجاز كبير جداً على مستوى الخدمات، حيث كان يستغرق الأمر شهراً من قبل، والإنجاز الآخر الذي أفتخر به هو التطور الذي حدث في خدمة المتعاملين مع الهيئة والتحول نحو الفاتورة الإلكترونية، حيث سننتهي من المعاملات الورقية في شهر يونيو 2018، حيث ستكون المعاملات إلكترونية وعن طريق الهواتف الذكية، وهذا التحول الإلكتروني ثقافة تعمل الهيئة على غرسها بين المتعاملين معها».

وطمأن معالي الوزير كبار السن الذين يتعاملون مع الهيئة قائلًا: « لن نستبدل مراكز الخدمة بل ستستمر لخدمة الذين ليس عندهم بريد الإلكتروني، وكبار السن، فهم أهلنا وآباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا، وسنقدم لهم تسهيلات أكثر، بعد أن صارت الخدمات متنوعة، حيث يمكن تحويل الفاتورة شهريا إلى حساب المتعامل في البنك، وقدمنا مجالات أخرى لكبار السن وأصحاب الهمم بتوصيل الخدمة لديهم في المنازل، وهذه خدمات توفرها الهيئة ونفتخر بها وهي جزء من تنافسنا المستمر».

وأشار المزروعي إلى أن استخدام نظام «اس بي بي» قلل من الأخطاء التي كانت موجودة وصارت العملية أسهل وأكثر دقة بعد تطبيق هذا النظام في الهيئة عام 2017.

وأشاد الوزير بعملية مرشدات المياه، حيث قامت الهيئة في عام الخير 2017 بمبادرة تركيب المرشدات في كل بيوت المواطنين مجانا، وهذا إنجاز يوفر المياه وفي الوقت نفسه، يقلل من قيمة الفواتير على المستهلكين حيث تبلغ نسبة التوفير المتوقعة بين 18% و25%، وهو أيضا خيار اقتصادي للمتعاملين مع الهيئة، حيث سيتكلف تركيب مرشد المياه في البيت الكامل أو الفيلا من 200-400 درهم وعلى مستوى شقة من 150 - 200 درهم وتوفر من 18% إلى 25% من المياه سنويا. ... المزيد
     
 

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