«جلفود» يستقطب مشاركة عالمية

دبي (الاتحاد)

حصل القسم المخصص للحوم والدواجن في معرض«جلفود 2017» على اهتمام دولي كبير من المشاركين فيه نظراً للتوقعات بارتفاع كبير في استهلاك اللحوم والدواجن في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان أمس.

واستقطب القسم الذي يمثل أحد ثمانية أقسام متخصصة ضمن التصميم الجديد للمعرض الأكبر من نوعه عالمياً، 259 عارضاً من 35 دولة بينها كبرى الأسماء في القطاع من أميركا الجنوبية وأستراليا والشرق الأقصى وأميركا الشمالية وروسيا. وتقام الدورة الـ22 للمعرض من 26 فبراير إلى 2 مارس 2017 في مركز دبي التجاري العالمي.

تتوقع دراسة أجرتها دار الأبحاث «ألبن كابيتال» ارتفاع استهلاك اللحوم في دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى 4.3 مليون طن متري بحلول عام 2019، حيث تستخدم منتجات اللحوم في الوجبات الغذائية التقليدية بشكل كبير.

ويسلّط تقرير شركة «ألبن» حول قطاع الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الطلب المتزايد في المنطقة على المنتجات الصحية والعضوية والحلال المورّدة من مصادر موثوقة.

ويتماشى ارتفاع استهلاك اللحوم في المنطقة مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستهلاك الأغذية الغنية بالبروتين وخاصةً المنتجات العضوية والصحية ذات المصادر التجارية الموثوقة والمعروفة المنشأ والحلال.