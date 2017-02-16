«الحفر الوطنية» تدشّن أحدث حفاراتها المصنّعة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

دشّنت شركة «الحفر الوطنية»، إحدى شركات مجموعة أدنوك، الحفارة البحرية الجديدة «الحديريات» خلال احتفال أقامته في المنطقة الحرة في الحمرية بإمارة الشارقة. والحفارة هي ثامن حفارة تتسلمها الحفر الوطنية ضمن مشروع تملك تسع حفارات بحرية، تقوم شركة «لامبريل» بتصنيعها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمصلحة شركة «الحفر الوطنية»، بحسب بيان أمس.

وحضر الحفل، الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي، المستشار في مكتب سمو حاكم الشارقة، وعبد المنعم سيف الكندي مدير دائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الحفر الوطنية» عبد الله سعيد السويدي: «إن مشروع تملك الحفارات البحرية المتطورة يدعم جهود شركة «أدنوك» الرامية لتعزيز قيمة مواردنا وتبني التكنولوجيات الفعالة التي تساهم بزيادة الربحية، ما يعزز إمكانات الشركة ومقدرتها على الاستجابة بمرونة للتغيرات في سوق الطاقة العالمي، والاستمرار في القيام بدورها الفاعل والإيجابي لدعم اقتصاد أبوظبي، في الوقت الحالي وعلى المدي الطويل. ويعتبر تدشين حفارة «الحديريات» إنجازا آخر يضاف إلى الإنجازات التي أحرزتها الشركة خلال مسيرتها الطموح لتحقيق النمو الاستراتيجي المستدام وزيادة التنافسية».

وتمثل حفارة «الحديريات» إضافة نوعية إلى أسطول «الحفر الوطنية» الحديث، وتساهم بالمحافظة على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والثقة في الخدمات التي تقدمها، بما يصب في مصلحة عملائها من الشركات التابعة لمجموعة شركات «أدنوك».

وأضاف عبد الله سعيد السويدي: «تلبي شركة الحفر الوطنية الاحتياجات الحالية لشركات مجموعة «أدنوك»، وفي الوقت ذاته تحرص على مواكبة خططها المستقبلية».

وقد حقق هذا المشروع الكبير لتملك تسع حفارات بحرية متطورة نجاحات متوالية منذ إطلاقه، حيث لا تقتصر النجاحات على الأطراف التي تستفيد منه بشكل مباشر، بل تتعداها لتشمل دولة الإمارات بصفة عامة، إذ يتم تصنيع جميع الحفارات التسع في الدولة وفق أعلى معايير الجودة.

ويؤكد هذا الإنجاز القدرات والكفاءات المتميزة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات، والتي تضاهي أعلى المستويات العالمية مما يعد مصدر فخر واعتزاز. وبحسب البيان ذاته، فإن التعاون بين شركة «الحفر الوطنية» وشركة «لامبريل» أتاح صناعة هذه الحفارات البحرية في دولة الإمارات لتصبح الدولة الأولى والوحيدة في المنطقة التي تصنع هذه الحفارات المتطورة المخصصة لحفر آبار النفط والغاز، والتي يتطلب تصنيعها وجود كفاءات وإمكانات هندسية وتقنية متقدمة.

من جهته، قال كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي لشركة «لامبريل»: «إننا سعداء بنجاحنا في تسليم هذه الحفارة المتطورة في الوقت المحدد لشركة «الحفر الوطنية» التي تعتبر أكبر الشركات المتعاملة معنا».