مجلس إدارة «مبادلة للاستثمار» يقر الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، عن إقرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الأول أمس الأول، الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، هيكلها التنظيمي، إلى جانب تعيين أعضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، تماشياً مع المهمة الموكلة إلى الشركة وأهدافها.

ويتكون الهيكل التنظيمي للشركة من أربعة قطاعات استثمارية رئيسة، تشمل البترول والبتروكيماويات والتكنولوجيا والصناعة والتعدين، وصناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الاستثمارات البديلة والبنية التحتية.

وتساهم هذه القطاعات في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها.

ويعد قطاع البترول والبتروكيماويات أكبر القطاعات في هذا الكيان الاقتصادي الجديد من حيث حجم الأصول بنسبة تبلغ 31.1%، وتشمل هذه المحفظة الاستثمارية شركات عالمية مثل «سيبسا» و«نوفا للكيماويات» و«مبادلة للبترول» و«بريالس».