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ماذا تستفيد عند استخدامك تطبيق «زوروا أبوظبي» الإلكتروني
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

إذا كنت تزور العاصمة أبوظبي، أو حتى لو كنت من المقيمين فيها، فسيكون من المفيد أن تستخدم خدمة ذكية تقدمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، لتسهيل جولاتك بالإمارة، والتي تعد بمثابة «دليل سياحي إلكتروني شامل»، يتوافر من خلال شاشات الهواتف الذكية، ويتنقل معك في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، ليعرفك على جميع فعالياتها وفنادقها ومطاعمها ومرافقها الترفيهية والرئيسية فيها.

فمن خلال تطبيق «زوروا أبوظبي»، تتم الإجابة على استفسارات السياح وسكان الدولة عن أبوظبي، من خلال توفير قاعدة بيانات مستحدثة وشاملة تضم جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر أو المقيم.

وتتوافر حالياً النسخة الرابعة من تطبيق «زوروا أبوظبي»، الذي تم تحميله أكثر من 240 ألف مرة من قبل المستخدمين، لأجهزة الهواتف المدعومة بأنظمة «آيفون» و«أندرويد» و«ويندوز»، فما هي أهم النقاط التي يمكن الاستفادة منها عند استخدام هذا التطبيق الذكي؟

يمكن استخدام التطبيق، بعد تحميله مجاناً على الأجهزة الذكية، ويتوافر بـ10 لغات ليخدم شريحة كبيرة من السياح من القادمين من دول مختلفة مثل الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والبرتغال وهولندا واليابان، إلى جانب اللغتين الرئيسيتين العربية والإنجليزية.

ما يميز التطبيق أنه يضم الكثير من الخدمات التي تجعل من رحلة السائح أو تجربة المقيم استثنائية ومميزة، فهو يضم ما يسمى بـ «مخطط الرحلات»، حيث يستطيع المستخدم التخطيط لرحلته من خلال إنشاء أجندة لرحلته والأماكن التي يحب زيارتها، وفي حال قرر الحجز في أحد النشاطات أو المرافق فإن التطبيق يدل المستخدم على الموقع الإلكتروني أو الهاتف الخاص بالجهة التي يريد الحجز عن طريقها. ... المزيد
     
 

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