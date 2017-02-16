الإمارات تقفز إلى المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)
قفزت دولة الإمارات 17 مرتبة دفعة واحدة على مؤشر «هيرتيج فاونديش» للحرية الاقتصادية للعام 2017، بصعودها إلى المرتبة الثامنة عالمياً والأولى شرق أوسطياً، مقارنة مع المرتبة 25 عالمياً والثانية عربياً في نسخة عام 2016.
وأظهرت بيانات المؤشر الصادر أمس، تفوق الإمارات على اقتصادات عالمية متقدمة في المؤشر الذي تصدرته كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلاند، مثل المملكة المتحدة التي حلت في المرتبة (12) ولوكسمبورج (14) والولايات المتحدة الأميركية (17)، تلتها كل من الدنمارك والسويد.
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وفي التصنيف الخاص بحرية الأعمال التجارية، حققت الإمارات معدل 81.9 نقطة لتأتي في المرتبة 24 عالميا، وسجلت 73.1 نقطة في حرية العمال لتصعد إلى المرتبة 24 عالميا، إضافة إلى تحقيقها 77.8 نقطة على مؤشر الحرية النقدية المتاحة، و83.5 نقطة في مؤشر الحرية التجارية، و40 في الحرية الاستثمارية، فضلاً عن 60 في حرية التمويل المالي.
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وأشاد التقرير بجهود الدولة في أن تصبح مركزاً مالياً إقليمياً، وكفاءة نظامها المصرفي الذي نجح في مواجهة تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثر القطاع غير النفطي، وتراجع الفائض الحكومي.