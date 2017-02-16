محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «دبي العالمية»

دبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي العالمية».

ونصّ المرسوم، على أن يُشكَّل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كُلٍّ من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وحمد مبارك بوعميم، وسعدي عبدالرحيم حسن الرئيس، وسوني ونج تشانج، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية المُشكّل بموجب هذا المرسوم القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به، بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2010، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن مؤسسة «دبي العالمية» تركز في أنشطتها على مجالات النمو الاستراتيجية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والأحواض الجافة، وكذلك الخدمات الملاحية، والتطوير الحضري، إضافة إلى الاستثمار والخدمات المالية. وتشمل محفظة المؤسسة شركات كبرى ذات نشاط عالمي واسع النطاق، بما في ذلك الأحواض الجافة العالمية، وعالم المناطق الاقتصادية وشركة «استثمار» العالمية، و«موانئ دبي العالمية».